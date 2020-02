Birkózó eredmények és beszámoló a hétvégi versenyekről

A Dunaferr SE birkózói az elmúlt hétvégén két megmérettetésen vettek részt.

Kadet Szabadfogású, Kötöttfogású és Női Minősítő Verseny, Esztergom

A Dunaferr SE hét versenyzővel utazott a megmérettetésre. Nyikos Veronika (még serdülő korú, külön engedéllyel indulhatott) 73 kg-ban lépett szőnyegre. Súlycsoportjából néhányan visszafogytak a 69 kg-ba és ott próbáltak szerencsét, így mindössze egy ellenfél jutott versenyzőnknek, akit magabiztosan győzött le, így első helyen végzett. Ezzel a helyezéssel valószínűleg bebiztosította helyét az ez évi kadet Európa Bajnokságon való részvételre. Gangl Zétény 60 kg-ban szintén serdülőként állt rajthoz, egy vereség után búcsúzott a további küzdelmektől. Angyal Szabolcs és Horváth Péter 65 kg-ban, Fekete Sándor 71 kg-ban és Sallai Sándor 80 kg-ban szintén nem jutott a legjobb 6 közé. Horváth Mihály 65 kg-ban egy vesztes és 3 győztes mérkőzés után jó birkózással bronzérmet szerzett.

2019/2020. tanévi Grundbirkózás Diákolimpia

A legjobb kisiskolás korú grundbirkózók mérkőztek meg Pécsett a hétvégén a 2019/2020. tanévi Grundbirkózás Diákolimpia® Országos Döntőjén. A kétnapos eseményen a legkisebb: I-II. korosztályok keltek birokra, lányok és fiúk egyaránt, a diákolimpiai bajnoki címekért.

A tornát az MDSZ megbízásából a Baranya Megyei Diáksport Tanács szervezte, a pécsi Gandhi Gimnázium Sportcsarnokában. A megnyitó ünnepségen elhangzott, hogy a versenysorozatra 120 iskola, közel 1200 iskolással nevezett. Az országos döntőbe összesen 45 csapat jutott be, akik korosztályonként, és nemenként összesen 7-7 súlycsoportban mérkőztek meg egymással. Fejér megye nagyon kitett magáért, hiszen a Mezőfalván megrendezett területi selejtezőről 6 iskola kvalifikálta magát Pécsre. Lányoknál: I. korcsoportban a Dunaújvárosi Arany, II. korcsoportban a Lajoskomáromi Szent Márton, és a Bakonycsernyei Általános Iskola. Fiúknál, I. korcsoportban az Enyingi Batthyány Fülöp, II. korcsoportban a Kulcsi Fekete István, és mindkét korosztályban a Mezőfalvi Petőfi Iskola csapatai.

Lányok mezőnyében iskoláinknak sajnos nem sikerült a végelszámolásba beleszólnia. A lányok így is hatalmas küzdeni tudásról, és akaraterőről adtak tanúbizonyságot. Csüggedésre senkinek sincs oka, hiszen a beharangozóban is elhangzott, már az is győztes, aki idáig eljutott, és csak nagy csatákban maradtunk alul. Bakonycsernye 9., Lajoskomárom 10., Dunaújvárosi Arany pedig a 11. helyen zárta a napot.

Fiúknál, már sokkal vérmesebb reményekkel vágtunk neki az útnak, hiszen az I-es korcsoportban Mezőfalva bajnoki címvédőként utazott, és a területi selejtező mérkőzéseket is magabiztos nagy arányú győzelmekkel tudta le. Sorsolás után Mező, és Enying külön csoportba került. A csoportmérkőzések során az enyingi grundosok először a Baranya megyéből érkező Nagydobsza iskoláját 4:3, majd az orosházi Eötvöst 5:2, utolsó fordulóban a szintén Orosházáról érkező Református iskolát 6:1 arányba győzte le. Hasonló, hibátlan szériát produkált Mezőfalva is. Először a Zalából érkező Tófeji Kincskereső iskolát 4:3, majd Abonyi Somogyi Imre iskolát 5:2, utolsó fordulóban a Jászberényi Bercsényi iskolát 7:0 arányba győzte le. Érmekért, a hármas csoportból érkező Budapesti Gyulai Sportiskola 5:2-re legyőzte Enyinget, majd a megyei rangadót Mezőfalva nyerte 7:0-ra nyerte. A mindent eldöntő végső mérkőzést egy utolsó másodpercben szerzett ponttal a Gyulai nyerte 4:3-ra, így nem sikerült a bajnoki címet megvédenie a mezőfalvi kisbirkózóknak.

A II-es korcsoportban küzdő mezőfalvi iskolásokat a Fortuna nem vette a szárnyai alá, és talán a legyőzhetőnél nagyobb ellenszéllel kerültek szembe. Így, két győzelemmel, és három vereséggel a hetedik helyezéssel kellett beérniük. A Kulcsi iskolások pedig a 11. helyezésig birkózták be magukat.

A fantasztikus hangulatú versenyről mindenki rengeteg élménnyel, és tapasztalattal térhetett haza.