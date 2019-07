Belakják a csarnokot is a héten a szekszárdi edzőtáboruk alatt

Kétezer-tizenkettő tavaszán fordult elő utoljára, hogy élvonalbeli kézilabda-együttes edzett a szekszárdi városi sportcsarnokban. Az a csapat akkor az UKSE Szekszárd volt, s most, hét és fél évvel később a Dunaújvárosi Kohász KA vette birtokba hétfőn délután a küzdőteret.

Fél órával a csapatbusz megérkezése előtt a csarnok parkettjén csupán egy embert lehetett látni, méghozzá a bonyhádi születésű Szekerczés Lucát. A Szekszárdon nevelkedett, de már harmadik éve a dunaújvárosiakat erősítő jobbátlövő nem azért érkezett a társainál korábban, hogy a régi szép emlékeket felelevenítse.

„A szezon végén megsérültem, össze kellett varrni a lövőkezemen az egyik ujjat, így a világbajnoki selejtezőkön sem vehettem részt. A nyáron pedig a csípőmmel adódtak problémák, emiatt közel két hónapot voltam kénytelen kihagyni. Mint láthatta, külön munkát is végzek a többiektől, de közben már a csapattal is együtt készülök, illetve gyógytornára is járok. Sok még a lemaradásom, ami meglátszott a Fehérvár elleni edzőmeccsen is. Lassú vagyok még, korábban is fáradok el, de már alakul a formám” – mondta két feladat között a 25 éves átlövő, aki az előző bajnoki kiírásban 183 találattal az NB I-es góllövőlista második helyén végzett.

A parkolóba begördülő autóbuszról csupa mosolygós ember szállt le. Az arcokon nem lehetett észrevenni a fáradtság jeleit, pedig délelőtt már egy közel háromórás komoly erőnléti edzést vezényelt játékosainak György László vezetőedző.

„A felkészülés negyedik hetében járunk, ilyenkor kapják a játékosok a legnagyobb terhelést. Emiatt ezen a héten kilenc edzés és két felkészülési mérkőzés szerepel a programban. Ilyenkor már a munka szakmai és fizikai része is terítékre kerül, így sok labdás feladat is az edzés részét képezi. Azonban nemcsak izmot, de akarat­erőt is edzünk” – mondta lapunknak Imre Vilmos sport­igazgató, aki elárulta, miért Szekszárdra esett a klub választása.

„Földrajzilag közeli helyet akartunk választani. Több város is szóba került, a két település jó kapcsolata miatt döntöttünk végül Szekszárd mellett. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elmondjam, a fogadtatásra és a szállásra nem lehet egy rossz szavunk sem. Minden adva van ahhoz, hogy sikeres egy hetet tudjunk magunk mögött hagyni” – fogalmazott.

Hozzátette, nem csak a csarnok „belakása” miatt töltenek el itt egy hetet.

„Nem titkolt szándékunk a csapatépítés is ezen a héten. Jól haladunk ezzel, a játékosok segítik, biztatják egymást, nem mellesleg a hangulat is jó a csapaton belül” – jegyezte meg Imre Vilmos.

A sportigazgató szavait támasztják alá a nyáron Dunaújvárosba visszatérő Triscsuk Krisztina mondatai is.

„Nem ismeretlen számomra a klub, több játékossal korábban is együtt játszottam már, de a stábból is sokukat ismerek, szóval egy nagy családhoz tértem haza. Egy olyan családhoz, ahol hosszú távú célok vannak. Lelkes csapatunk van, mindenki odateszi magát az edzéseken, de azon kívül is jó közösséget alkotunk – mondta a Dunaújvárosi Kohász KA-val 2016-ban EHF-kupát nyerő, 34 éves irányító.

– Nehéz szezon elé nézünk, de a fiatal tehetségek és a rutinos játékosok jó elegyet alkotnak” – tette hozzá a német Thüringentől hazatérő Triscsuk.