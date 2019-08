Bécs büszke várát hagyta ott Dunaújvárosért

Igen fiatal edző került nyáron a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongozóihoz. A szlovák David Minarik októberben még csak 29 éves lesz. Fiatal kora ellenére nagyon sokat várnak tőle az Acélbikáknál.

David Minarik Trencsényben nevelkedett, majd tizenhat évesen Svédországba került, ahol szerepelt a junior Elitligában, valamint a division 1-ben, később Csehországban és Franciaországban is megfordult, majd egy súlyos térdsérülése után abbahagyta a profi jégkorongot, mert ahhoz a színvonalhoz már gyenge volt a térde. Tavaly a Vienna Capitals EBEL-csapatánál volt skills coach, vagyis korcsolyázás-oktató.

Az edzősködést már egészen fiatalon elkezdte, mivel az édesapja utánpótlásképző akadémiát működtet Trencsényben, és ott sokat dolgozott. Bécsből Dunaújvárosba Vladimír Babic, a DAB egyik utánpótlásedzője, aki egyben a Magyar Jégkorong Szövetség mentoredzője is, csábította Minarikot.

– Nem nagyon ismertem Davidot, az édesapjával volt jó a viszonyom. Viszont sok jót hallottam róla, és úgy döntöttem, idecsábítom. Nem volt, könnyű, rá kellett beszélni. Nyáron eljött Dunaújvárosba, felvázoltam neki a DAB elképzeléseit, a Magyar Jégkorong Szövetség elképzeléseit az utánpótlás-nevelés terén, tetszett az, amit hallott, Dunaújvárosban pedig amit látott, a körülmények és az is, hogy családias a légkör. A DAB-nál garanciát kapott arra, hogy senki sem szól bele a munkájába. Az is az igazsághoz tartozik, Bécsben nem érezte túl jól magát. Azután hétfőn meg is kezdte nálunk a munkát.

Minarek arra a kérdésünkre, hogy az edzősködésnek miért pont ezt a speciális válfaját, a korcsolyázás-oktatást választotta, így felelt: – A hoki annyira fejlődik, hogy szükség van a különböző speciális képzésekre. Játékosként erősségem volt a korcsolyázótudásom, és úgy éreztem, van érzékem az oktatására, ezért választottam ezt. A legkisebbektől a juniorokig tartok majd a játékosoknak speciális képzést, de az U 12-es és az U 14-es csapatokért teljes egészében én leszek a felelős.

A feladata nem könnyű, hiszen az utóbbi években nem az utánpótlás-eredményeiről voltak híresek a Dunaújvárosi Acélbikák.