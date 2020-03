Baracsi tornászok nagyszerű diákolimpiai sikerei

Kiváló eredményt ért el a baracsi Széchenyi Zsigmond Általános Iskola tornászcsapata a diákolimpia siófoki országos elődöntőn, amelyet nemrégiben rendeztek.

A versenyen ezúttal három csapattal vett részt az iskola. A legkisebbek (1-2. osztályosok) a mezőny legfiatalabb csapataként az előkelő hatodik helyen végeztek. A négy első és két második osztályossal felálló alakulat nagyon bátran tornázott, öröm volt nézni a versenyzésüket. A II. korcsoportos lányok (3-4. osztály) magabiztos tornával a dobogó harmadik fokára állhattak, és ezzel az eredménnyel országos döntőbe jutottak. Nagy dicséret illeti a lányokat, ugyanis a tavalyi hetedik helyezést bőven túlszárnyalták. Még ezt az eredményt is felülmúlták a nagylányok, akik remek tornával megnyerték az elődöntőt és ők is utazhatnak az országos fináléra.

Baracsi sikert hozott az egyéni összetett verseny is. Ugyanis Fodor Maja lett a bajnok a 7-8. osztályosok versenyében. Sportolóik kiemelkedő teljesítményére így nem véletlenül lehet nagyon büszke az iskola.

A sikeres tornászok névsora: Kenyér Tímea, Farkas Olívia, Králik Málna, Kovács Luca Napsugár, Gara Zsófia, Vasadi Szintia, Tóth Nikolett, Barányi Bíborka, Virág Jázmin, Novoth Nóra, Kiss Zsófia, Gáspár Enikő, Trenka Inez Barbara, Simon Réka, Kenyér Lilla, Kiss Beatrix Ivett, Fodor Maja, Osztrider Hanna. Felkészítő: Benkéné Juhász Márta.