Baracs másodikként telel

Vasárnap véget értek a Fe­jér megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság déli csoportjának őszi fordulói. A Vajta magabiztosan zárt az élen. A Baracs viszont remek hajrával, az utolsó mérkőzés három pontjával helyet cserélt a Kálozzal, és a képzeletbeli dobogó második fokára ugrott.

A középmezőny elején az Adony nyomában több csapat is jobb helyezésben reménykedhet tavaszra. Alig pár pontra lemaradva a Mezőfalva, a Polgárdi és a Szabadbattyán is ott lohol a nyomukban. Az Előszállás és a Nagykarácsony még vasárnap bepótolja korábbról elmaradt mérkőzését, talán a 8-9. helyen cserélhetnek is egymással. A Sárvíz, az LMSK Cobra Sport már csak jövőre szólhat bele a középtraktus végének állásába. A lista végén pedig szebb napokat is látott együttesek telelhetnek.

Baracs –Előszállás 5–0 (3–0)

Baracs: Hruby – Palkó, Cséplő, Deli, Takács (Nagy E. 63.), Éliás, Balázs (Nagy D. 69.), Kiss , Huber, Prókai, Sebestyén (Wolf 59.).

Előszállás: Nagy – Harasztia, Kovalovszky, Béres, Czifra, Bognár (Ecsedi 74.), Szalai (Horváth 46.), Bozsoki (Kercza 77.), Reichardt (Garbacz 79.), Romhányi, Németh (Balogh 79.).

A 11. percben Takács buktatásáért büntetőhöz jutott a Baracs, Éliás higgadtan küldte a labdát a kapus mellett balra a hálóba. Ezután mindkét térfélen adódtak gólveszélyes helyzetek, de csak a 41. percben született újabb találat Deli révén. Bal szélről középre irányított lövést kezelt le jó ütemben, és lőtte a kapuba, 2–0. A szünet előtti percben vendégszögletből építettek támadást a hazaiak, a jobb szélen Takács iramodott meg, és passzolt keresztbe Éliásnak, ő meg a kapuba, 3–0. A pihenőt követően továbbra is a Baracs uralta a játékot, a helyzeteket azonban csak a 60. percben váltotta gólra Éliás. Huber indította mélyről a gólszerzőt, aki bal szélen lefutotta az egész védelmet, és beküldte a hosszú sarokba a labdát. A meccs utolsó gólját is akcióból szerezték a baracsiak, Takács jobb szélről indított, Deli érkezett középen, és bepofozta az előszállási kapuba a játékszert. Ezzel a győzelemmel a Baracs a tabella második helyén várhatja a tavaszi folytatást.

A találkozó végén Idei Szabolcs baracsi edző értékelte a szezont: – Az őszi induláskor mindenképpen dobogós helyet néztünk ki magunknak. Nagyon örülünk a második helynek, valahol ez lenne a reális eredmény az idény végére is. Bízunk a sérültjeink, a betegeink felépülésében, megerősödésében és egy jó 2021-es kezdésben.

Sárvíz – Mezőfalva 2–4 (1–0)

Mezőfalva: Orosz – Balázs (Magosi 85.), Sümegi, Balogh, Puskás, Horváth (Török 46.), Bakos (Kiss 72.), Németh, Papp, Mekota, Tonka.

Gólszerző: Esze (20.), Glócz (46.), ill. Mekota (48.), Balázs (58.), Balogh (60.), Németh (77.).

A második félidei hajrával a Mezőfalva fordítani tudott a mérkőzés állásán, és nagy küzdelemben, megérdemelten gyűjtötte be utolsó, őszi pontjait. Bakos János mezőfalvi edző így értékelt:

– Jól kezdtük a mérkőzést, de egy megpattanóból a vendéglátónk jutott vezetéshez. A szünet után cseréltünk, ez új színt hozott a játékunkba. Több helyzetünk volt, a Sárvíz felívelésekkel próbálkozott, de sajnos egyéni hibából újabb gólt kaptunk, ami után még jobban összekaptuk magunkat. Balogh tizenegyesét kivéve akciógólokkal vettük át a vezetést, és a végén nyertük meg a meccset. Nagyon parázs mérkőzés után a gólkülönbségnek köszönhetően így megelőztük a Polgárdit. Dobogóközeli helyet gondoltunk az őszre. Tavasszal akár harmadikak is lehetünk, ha jobban koncentrálunk az elején – mondta.

LMSK Cobra Sport – Adony 4–5 (2–2)

Adony: Hamar – Budai, Bagócz­ki, Virág (Balázs 90.), Tóth, Erdei, Kőkuti, Nebucz, Simon (Villás 61.), Tatár, Balogh.

Gólszerző: Mocher (25., 45.), Tóth (50.), Horváth (75.), illetve Tóth (1., 11., 87.), Erdei (65.), Nebucz (83.).

Seregélyes – Nagykarácsony 7–0 (3–0)

Nagykarácsony: Bártfai – Magyari, Jeney, Brogyányi, Simon (Tábi 46.), Wadolowski, Kovács R. (Kovács G. 85.), Huszár, Boros, Rácz (Rabihjász 46.), Horváth.

Gólszerző: Szurovcsják (7.), Deák (31., 32., 68.), Kállai (49.), Dancsa (57.), Szloboda (78.).

További eredmények: Polgárdi – Káloz 2–2, , Szabadbattyán – Szabadegyháza 4–0.

A Mezőfalva nagyszerű sikerrel zárta az őszi szezont.

A bajnokság állása

1. Vajta 12 12 0 0 56-9 36

2. Baracs 12 9 1 2 40-13 28

3. Káloz 12 8 2 2 41-14 26

4. Adony 12 7 1 4 35-28 22

5. Mezőfalva 12 6 1 5 36-29 19

6. Polgárdi 12 5 4 3 25-18 19

7. Szabadbattyán 12 5 1 6 25-30 16

8. Előszállás 11 4 0 7 16-32 12

9. Nagykarácsony 11 3 2 6 27-40 11

10. Sárvíz 12 3 2 7 20-39 11

11. LMSK Cobra S. 12 3 1 8 25-43 10

12. Seregélyes 12 2 1 9 18-43 7

13. Szabadegyháza 12 1 2 9 16-42 4