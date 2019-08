Bajnoki hangulat és iram az Érd elleni edzőmeccsen

A Dunaújvárosi Kohász 2017. január 4-én még vendégként lépett pályára utoljára a tolnai megyeszékhelyen, akkor a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében nyert a Szekszárdi Fekete Gólyák ellen.

Azóta a Fejér megyei város csapatánál sok víz folyt le a Dunán, az akkori keretből öten maradtak hírmondónak a csütörtöki edzőmérkőzésre. Az a hír, miszerint Szekszárdon látja vendégül a tavalyi bronzérmes Érdet a ­DKKA, sikeresen célba ért a szurkolóknál. A sportcsarnokba közel százan kísérték el kedvenceiket, de jöttek drukkerek Érdről is, s talán az ő buzdításuknak volt köszönhető, hogy jobban is kezdte a mérkőzést a „vendégcsapat”. Az is igaz, sok volt a pontatlanság a dunaújvárosiak játékában, s ha mégis sikerült eljutniuk lövésig, akkor a remek napot kifogó Janurik védte azokat.

Ennek köszönhető, hogy tizenegy perc alatt mindössze két gólt szerzett a DKKA (igaz az Érd is csak négyet), így György László vezetőedző kénytelen volt kikérni idejét. A fejmosás szemmel láthatóan jót tett, az újvárosi szurkolók hangja közepette a házigazda góljai is megérkeztek. Szekerczésék lendületét a félidei szünet sem állította meg, a találkozó 32. percében először vették át a vezetést.

Akik arra számítottak, a két csapatnak az eredmény másodlagos lesz, tévedett. A presztízs hajtotta előre a kezeket és a lábakat, ami most az Érdnek jött ki jobban a meccs végére, 25–23-ra nyertek. Az biztos, a szurkolók bajnoki hangulatot, a játékosok bajnoki iramot teremtettek – ízelítőt adva a szekszárdiaknak, mire számíthatnak októbertől a városi sportcsarnokban. A DKKA holnap ismét pályára lép Szekszárdon 17 órától az Alba Fehérvár ellen.