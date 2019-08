Bába Mihály meglepetés köszöntése

A napi munka, az edzések, mérkőzések mellett néha jólesik egy csapatépítő összejövetel a Dunaújvárosi Kohász KA szakmai stábjának, az iroda munkatársainak.

Így tettek kedden is, az esemény végén pedig a mindenki által elismert és ismert sportszakember, az addig mit sem sejtő Bába Mihály gyúró került főszerepbe. Aki idén nyáron töltötte be a nyugdíjkorhatárt, hatvannégy éves lett – lapunk ennek alkalmával készített is vele egy életműinterjút –, ám közösen úgy döntött a DKKA vezetésével, hogy tovább folytatja a munkát.

– Tényleg semmit nem tudtam a köszöntésről, teljesen meglepődtem, amikor Nyakacska Zsolt ügyvezető átnyújtotta a közös ajándékokat. Kaptam egy oklevelet, illetve két jegyet a Barcelona futballcsapatának mérkőzésére, utazással együtt. Ez hatalmas ajándék volt számomra, hiszen óriási Barca-rajongó vagyok, de még soha nem jutottam el egy találkozójukra sem, ezért rajta volt a bakancslistámon. Őszintén bevallom, sírva fakadtam, annyira jólesett ez a meglepetés – mondta lapunknak.