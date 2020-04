Azért jó lenne az ötödik karika is

A külföldi edzőtáborokban járt válogatott magyar úszók és szakemberek közül többen elkapták a koronavírust, a dunaújvárosi Takács Krisztián eredménye két teszt után is negatív. Ennek ellenére két hétre ő is el lett tiltva az edzésektől, de erre az időre a lakást sem hagyja el. A négy olimpián járt sportoló célul tűzte ki, hogy ott legyen az ötödiken is, igaz, az egy év halasztás azért ébreszt benne kételyeket, hiszen sok még a bizonytalanság.

Miután kiderült, milyen sok úszónk lett fertőzött, egyből tárcsáztuk Takács Krisztiánt, hogy felőle érdeklődjünk. – Köszönöm szépen, minden rendben, ellentétben többekkel, nekem a második tesztem is negatív lett. Úgy tudom, a Törökországban járt csoportunkból mindenkié az, a tőlünk száz kilométerre, magaslaton dolgozó Kozma Dominikéké meg nem. Bár én azt gondolom, nem ezeken a helyeken, inkább hazafele a repülőtereken szedhették össze a vírust – kezdte a helyzetjelentést a jelenleg győri színekben sportoló Takács, aki mégis nehéz helyzetbe került, legalábbis az edzéseket tekintve.

Ugyanis először úgy volt, aki bizonyítottan fertőzésmentes, a kijelölt uszodákban szigorú feltételeket vállalva edzhet. Azonban a szövetség rendkívüli videókonferenciás elnökségi ülésén szerdán este úgy döntött, a kialakult helyzet miatt kéthetes teljes edzészárlatot rendelt azon válogatottak számára, akik az elmúlt egy hónapban külföldön tartózkodtak.

– Ez azt jelenti, április 15-ig tart a korlátozás, majd egy vérvizsgálattal kiegészített újabb teszt vár ránk, annak eredményének tükrében születhet döntés az uszodai munkáról, persze az országos járványügyi helyzet és szabályozás alapján. Erre az időszakra mondhatni önkéntes karanténba vonulok, saját és mindenki más egészsége érdekében. Mondjuk már az utóbbi napokban is a feleségemmel közösen a budapesti új lakásunkban töltöttük időnk nagy részét, ahol feltaláltam magam lámpaszereléssel, egyéb barkácsolásokkal, na meg az interneten a többiekkel őrületes játékpartikat vívtam és vívok. Mondjuk ez pár napig még élvezetes is, aztán ha még két hónapig ez lesz a helyzet… akkor majd hívjon újra és elmesélem, miként bírom.

Természetesen nem feledkezem meg a mozgásról, de a mi esetünkben a nappali és a fürdőkád igen szűk lehetőségeket biztosít a specifikus gyakorlásokra. Erősíteni tudok, de ez édeskevés, s bizony már ez az újabb két hét teljes kihagyás, és még ki tudja mennyi a folytatásban, szinte lenullázza az embert, nagy teljesítménycsökkenést jelent. Ezért is volt jó döntés, hogy az olimpiát elhalasztották, hiszen teljesen eltérő és irreális körülmények között vágtak volna neki a sportolók a kvalifikációnak világszerte. Először szó volt őszi rendezésről is, de jelen helyzetben kivitelezhetetlennek tűnt volna, hiszen miként szerezzük meg a kvótákat, ha mondjuk nyár végéig karanténban ülünk. A budapesti Eb-t egyelőre augusztusra halasztották, de a fentebb mondottak miatt erősen kétlem, hogy akkor már meg lehet rendezni. Hiszen arra is megfelelően fel kellene készülni, azonban nyilván senki nem tudja megmondani, melyik országban miként és mikor cseng le a járvány. Az meg nyilván nem kivitelezhető, hogy mondjuk csak a fél kontinens tud emiatt eljönni – fogalmazott.

Egyébként Krisztián is csatlakozott Bernek Péter és Mutina Ágnes jótékonysági kezdeményezéséhez, a cél, hogy minden nap egy-egy relikviát licitre bocsátva minél több pénzt gyűjtsenek össze az egészségügyi dolgozók számára. Ezenfelül ő is szívből köszöni minden, a védekezésben, az ország működtetésében részt vevő áldozatos munkáját.

S ha már az ötkarikás játékok halasztása szóba került, megkerülhetetlen kérdés esetében, hogy vállal-e még egy évnyi kemény felkészülést, hiszen mégiscsak 35 éves. Krisztián mosolyogva hozzátette, azért nem olyan öreg még, és manapság már harminc fölött is látni nem egy csúcsteljesítményt, de leginkább azért nem kardinális kérdés a kora, mert 50 méter gyorson ez kevésbé számít. Ellentétben mondjuk Cseh Lászlóval, aki hosszabb távokon szerepel.

– Igen, az volt a célom, hogy ott legyek az ötödik olimpiámon is – viccesen szoktam mondani, ha már négy karika megvan, az utolsó se maradjon ki –, amit azért nem sokan mondhatnak el magukról Magyarországon. Ugyan az utóbbi években idehaza nem én lettem a bajnok 50 gyorson, amiben közrejátszottak a sérülések is, de ebből nem csinálok hiúsági kérdést, tizenkét évig zsinórban én álltam a dobogó tetején. Öreg harcosként mondhatom, csak magammal foglalkozom, és az ötödik olimpiával. Az ehhez vezető úton a hazai Európa-bajnokság és a kvalifikáció megszerzése komoly motiváció volt. Most, hogy közben az ember már kacsingat a civil élet felé, kérdés, a kettő belefér-e még egy év távlatában, de leginkább azért nagy a bizonytalanság most, hiszen semmilyen dátumot nem ismerek, például mikor lehet szintet úszni. Azért most azt mondom, beleállok a felkészülésbe, ez van az agyamban, de ha esetleg bekopogtat egy olyan munkalehetőség, akkor nem biztos, hogy végigcsinálom. Amennyiben nem jön össze, akkor se ugrok le a dunaújvárosi víztorony tetejéről, de ha már idáig „elvergődtem” rengeteg munkával, azért jó lenne behúzni a következő olimpiát is. Nyilván, ha sikerül megszereznem esetleg már idén a szintidőt – amire szintén nem sok esélyt látok, hiszen lehet, hogy komoly verseny sem lesz –, akkor egyértelműen nem hagynám veszni Tokiót. Szerencsére egészségileg rendben vagyok, semmi nem hátráltat fizikálisan, mentálisan lesz nehéz mindenkinek belevágni még tizenkét hónap munkába, főleg azoknak, akik úgy tervezték, az idei olimpia után visszavonulnak – tette hozzá.

Takács hangsúlyozta, annak ellenére, hogy a fővárosba költöznek, számára Dunaújváros továbbra is fontos, hiszen itt élnek a szülei, a rokonok, a barátok, na meg hány éven keresztül rótta a kilométereket a Fabó Éva Sportuszodában… – Éppen ezért nem csak jelenlegi klubomat, szeretett szülővárosomat is jó lenne megajándékozni még egy karikával – zárta gondolatait.