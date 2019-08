Az volt a feladat, minél kevesebb gólt kapjanak – nulla lett belőle

Újabb felkészülési meccset játszott és nyert meg nagy harcban 3–0-ra a Dunaferr DUE Dutrade FC futsalcsapata az élvonal újonca, a Scoregoal Kecskeméti Futsal Klub együttese ellen.

Komoly feladat előtt áll majd a bajnokságban a megfiatalodott dunaújvárosi együttes, ahogy a legutóbb vele szemben felálló, az NB I-be az utolsó pillanatban bekerült, Scoregoal Kecskeméti Futsal Klub is. Ezúttal egymással szemben mérték fel a pillanatnyi felkészültségüket a Dunaújváros Sportcsarnokban csütörtökön este. Szigorú, következetes „műhelymunkát” láthattunk mindkét oldalról, a felek alaposan kihasználták a komoly ellenféllel szemben kínálkozó gyakorlási lehetőségüket. Rendkívül harcos, de sportszerű és nagy tempójú mérkőzésen 0–0-ás félidő után 3–0-ra nyertek az újvárosiak. A hazai találatokat Pál Patrik (2) és Fridrich Dávid érték el.

A meccs során Pál, Szeghy, Németh Péter, Klacsák, Sáhó és Horváth óriási tűz alatt tartotta a kecskeméti kapust, aki segítőivel három kivétellel, eredményes állta az útját a kísérleteiknek. A hazai hálóőröknek is bőven akadt dolga. Az első játékrészben Rigóra, a másodikban Cseresnyésre vártak nagyon komoly feladatok, de megbízhatóan teljesítettek. Jó formát hozott a hazai csapat fiatalabb generációja is, Csányi, Danó, Dorogi és Németh László szemmel láthatóan több játéklehetőséget kíván kiharcolni az egyre javuló teljesítményével.

A találkozót követően Fehér Zsolttól, a Dunaferr vezetőedzőjétől azt kérdeztük, elégedett-e a játékkal, a sikerrel.

– A legfontosabb dolog az, hogy nem kaptunk gólt. Nagyon jól dolgoztak a srácok a mai nap folyamán. Az volt az egyik feladat, hogy minél kevesebb góllal ússzuk meg a mérkőzést, viszont mi tudjunk rúgni. Amennyiben hármat lehetett, akkor hármat, ha tízet lehetett volna, akkor annyit. Nem lehetek elégedetlen, mert ez egy edzőmérkőzés volt, és egy másodpercre sem lankadt senkinek sem a figyelme, az utolsó pillanatig dolgoztunk. Egytől egyig mindenki előtt emelem a kalapomat! – mondta.

A mester az első játékrészben rendkívül sokat dicsérte övéit, amiről így beszélt: – Kellett is, mert volt miért. Új játékrendszerrel szeretnénk előrukkolni ebben a szezonban, ezen munkálkodunk, és a fiúk jó dolgokat csináltak, azért járt az elismerés. Viszont nagyon sok ziccert hagytunk ki és ezeknek a hibáknak a kijavítására sok időt kell még szánnunk. Ami pedig a kondíciót illeti, mindenkinek facsarni lehetett a verejtéket a mezéből, és este kilenckor hiába van kitárva az ajtó, még bőven harminc fok körüli a hőmérséklet a csarnokban. Tiszteletem mindkét csapat játékosainak, hogy így is megállták a helyüket. Emellett köszönöm a Scoregoal Kecskeméti Futsal Klubnak hogy elvállalta a felkérésünket és becsülettel végigdolgozta a mérkőzést. Úgy gondolom, ha ez a Kecskemét így fog munkálkodni a hamarosan kezdődő bajnokságban, akkor biztosan ki tudja harcolni az NB I-es tagságot a következő szezonra is.