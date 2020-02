Az utolsó, vasárnapi meccsre maradt a döntés

Nottingham – Az angliai olimpiai selejtező második fordulójában a magyar válogatott, nehéz ezt leírni, Romániával mérte össze erejét, mivel a román válogatottnak nagy része székely jégkorongozó, a maradék pedig honosított ukrán és orosz játékos.

A román hoki válogatott szinten az utóbbi években elég gyengén muzsikált, elmúltak azok az idők, amikor A-csoportosok volt, és olimpián szerepelt. Azonban napjainkra magukhoz tért, amit az is bizonyít, hogy a világbajnokságon feljutott a Divízió I/A csoportba, ahol a magyar válogatott is tartózkodik, és az olimpiai selejtező első fordulójában az elit ligához tartozó Nagy-Britannia csak hatalmas küzdelemben tudta 4–3-ra legyőzni a válogatottat. Szombaton a mieinknek is meggyűlt vele a bajuk, a győzelmet csak hosszabbításban harcolták ki.

Magyarország – Románia 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0)

Magyarország: Arany – Pozsgai, Stipsicz (1), Hári (1), Terbócs, Erdély 1 – Macaulay, Szirányi, Nagy G., Sofron (1), Papp 1 – Kiss D., Garat, Galanisz (1), Sarauer 1, Csányi (1) – Szabó B. (1), Benk, Szita, Tóth R. Szövetségi kapitány: Jarmo Tolvanen.

Románia: Polc – Góga, Flinta, Fodor, Gliga, Rokaly Sz. – Gecse, Salló, Tranca 1, Péter, Molnár Zs. (1) – Borysenko (1), Yemelianenko, Butochnov 1, Bíró G., Kirichenko – Györfy, Farkas, Péter, Rokaly N., Constantin. Szövetségi kapitány: Pénzes Julius.

Az innen továbbjutó válogatott már az olimpiai részvételért harcolhat

Talán az jó jel a magyar jégkorong számára, hogy az Erste Liga ebben az olimpiai selejtezőben két csapatot produkált, és az első nekiindulásra lesajnált román válogatott a magyar ligában játszó székelyek irányításával igen komoly teljesítményt nyújtott.

Tegnap lapzártánk után a Nagy-Britannia – Magyarország mérkőzésen dőlt el, hogy melyik csapat jutott tovább, és maradt esélye arra, hogy a 2022-es olimpián részt vehessen. A tornagyőztes ugyanis augusztusban Szlovákiában a házigazdák, Fehéroroszország és Ausztria ellen „selejtezik” tovább. Az itteni győztes azonban már a pekingi olimpián folytathatja.