Az utolsó utáni pillanatban mentett pontot a DUFK

A visszalépések miatt a Fe­jér megyei másod- és harmadosztályban találunk ebben a szezonban városkörnyéki együtteseket.

A hét végén előbbi vonalban győzelemmel kezdett az előző szezonban még az első osztályban szereplő Baracs, de nyert a Nagykarácsony és a ráadás percek gólpárbaja után döntetlent ért el a DUFK gárdája is. Ilyen öröme is régen volt a nagykarácsonyi szurkolóknak, hogy a déi csoport negyedik helyen lássák a csapatukat! Márpedig a vasárnapi szezonnyitó találkozó után ez az történt.

Nagykarácsony – Pusztaszabolcs-Iváncsa II 3– 1 (0–0)

Nagykarácsony: Fekete – Kovács D., Mohácsi, Jeney, Tábi, Brogyányi M., Szűcs (Szabó), Halasi, Boros, Kovács R., Felföldi.

A bemelegítésnél mindkét csapat magabiztosnak látszott, és alig várták a kezdő sípszót. A felek nyílt lapokkal játszottak, az első félidő gól nélkül telt el. A második játékrészben mindketten döntésre akarták vinni a dolgot, ez a hazai csapatnak sikerült jobban. A vezetést Kovács Roland szerezte meg, az 53. percben, a következőt Boros Benjamin Zoltán lőtte, a szépítő találat a hajrában született, Szilukács Krisztián révén a 76. percben. A végeredményt Kovács Roland állította be a 91. percben.

A hajrára mindkét félnél (talán a nagy hőség miatt) elszakadt a cérna. Az oda nem való beszédet a játékvezető négy sárga lappal ismerte el, így összesen hetetet osztott ki. Kár volt érte, mindkét csapat sajnálni fogja még a következményeit a bajnokság későbbi szakaszában.

A hazai csapatból Kovács Dávid Dániel óriási szívvel és jó ritmusban hajtotta végig a mérkőzést. Dicséretes a hazai gólszerzők, Kovács Roland és Boros Benjamin Zoltán, valamint a Pusztaszabolcs-Iváncsa II csapatából Szilukács és Kovács Zsolt teljesítménye.

Mergl István nagykarácsonyi edzője és menedzser örömmel nyilatkozott a meccs után: – Sokat készültünk az elmúlt hetekben. Új emberek érkeztek és ők jelentősen hozzá tudtak tenni a játékunkhoz. A csapat magja felismerte ezt a lehetőséget, hogy most együtt, vállvetve próbáljanak tenni a közös sikerünkért. Megváltozott, jó lett az edzéslátogatottságunk és tiszta szívvel futballozunk. Semmiképpen se szeretnénk a tavalyi módon zárni a szezont. Mindent megteszünk érte. Mára már túl vagyunk két sikeres kupameccsen és ez a győzelem is erősíti a hitünket.

A Perkáta végül el sem indult

A csoport aranyérmese, a Vajta nem indult az első osztályban, a második helyen záró Perkátától pedig nem igazán jó hírek érkeztek a nyáron. Még a szezon közben távozott Kerekes Béla edző, majd a bajnokság után tizenegy játékos is. Akkor a vezetőség még bizakodó volt a folytatást illetően, de aztán úgy látszik, a baj tényleg nagy volt, ugyanis a Perkáta nem nevezett a megye II-re. Sőt, a megye III-as csapatok között sem találni a település nevét. Így a másodosztály déli csoportjában ­tizenhat helyett csak tizennégy együttes verseng majd a helyezésekért.

Fekete Tamás sok biztatást kapott a szurkolóktól, és ezért is nagy önbizalommal állt a hazai kapuban: – Korábban komoly térdsérüléssel küszködtem. Mivel édesapám is kapus volt, sokat foglalkozott velem, és megfogadtam a tanácsait. A magabiztosságomat is tőle örököltem. Ma kaptam egy gólt, ami fájt is egy kicsit, de attól még nem dőlt össze bennem a világ, bárkivel előfordulhat. Utána máris a következő szituációra koncentráltam, jól sikerült.

Az előző bajnok Vajta simán győzött az Előszállás ellen hazai pályán

Vajta – Előszállás 4–1 (3–0)

Előszállás: Pelsőczi (Czári) – Harasztia, Nyári, Kiss, Czifra, Tóth, Szalai (Németh), Baksa (Béres), Horváth (Bognár), Bozsoki (Kovács), Rupa.

Gólszerző: Fehér (4.), Fekete (36., 66.), Horváth (43.), ill. Bognár (91.).

Adony – Baracs 0–1 (0–0)

Adony: Hamar – Budai, Kovács (Tatár), Fábián, Bere (Kőkuti), Vukaljovics, Bartók, Csucsai, Varga (Balázs), Erdei (Szántó), Nebucz.

Baracs: Vaszócsik – Hepp, Rezes, Badi, Bartók, Szili (Kiss), Éliás, Nagy E. (Mészáros), Ásványi, Nagy D., Kőkuti.

Gólszerző: Rezes (55.).

Ráckeresztúr – DUFK 3–3 (2–0)

DUFK: Gergely – Matolcsi, Danó (Hajdú), Szabó, Bartha, Rabijász, Széhn, Markovics (Furuglyás), Heftner (Kürti), Hollósi (Tóth), Cséplő.

Gólszerző: Lakatos (7.), Takács (41.), Habos (90.), ill. Tóth (57.), Rabijsz (82.), Bartha (92.).