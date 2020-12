Az utolsó pillanatig küzdés

Egy újabb erőpróba után.Lehetséges, hogy egy ideig még kiírhatjuk ezt a meghatározást a Dunaferr DUE Dutrade FC NB I-es futsalmérkőzéseit jellemezve. Az Aramis elleni, idegenben rendezett legutóbbi összecsapásuk, amit az elmúlt pénteken vívtak meg, ugyan 7–4-es vereséget, de biztató játékot hozott.

Dunaújváros

Mint emlékezetes, ez az eredetileg október utolsó napjára kiírt mérkőzés a rossz emlékű függönyös história miatt (ismeretlen okok miatt nem működött a pályát elválasztó eszköz felhúzó szerkezete) múlt péntekre halasztódott, és a 9. forduló ezzel a találkozóval zárult.

Az élet a legnagyobb tabellaszerkesztő is, hiszen akkor az Aramisnak kellett volna egy meggyengült csapattal pályára lépnie, ezúttal az újvárosiak kényszerültek ebbe a helyzetbe. A hagyományaik szerint ők nem kerestek más megoldást, a jövőjüket építve úgy is beleálltak a meccsbe.

Aramis SE – Dunaferr 7–4 (2–2)

Dunaferr: Cseresnyés – Csányi, Boldizsár, Dorogi, Németh L. Csere: Gergely, Bán, Perjési, Kovács, Danó, Szili, Slett, Bar­tha, Garda. Vezetőedző: Facskó József. Gólszerző: Harnish (15.), Bognár (19.), Fischer (22., 31.), Sáhó (31.), Juhász (32., 33.), illetve Boldizsár (7., 32.), Csányi (14.), Bartha (38.).

A helyiek erődemonstrációval kezdtek, beszorították az újvárosiakat, és mindenféle irányból tűz alá vették Cseresnyés kapuját. Ők pedig jól tűrték az erőszakot, és látványos kontrákkal operáltak. Két dologra nem volt orvosság, az egyik az ellenfél ember­előnyös játéka, ebből zavarba hozhatók voltak, a bekapott gólok is ezekből születtek. A másik a fölpaprikázott, időnként hisztérikus hangulatba sodródó ellenféllel való játék. Ennek vált áldozatává az igazságát kereső, ezúttal két szép gólt is vágó Boldizsár, akit a 32. percben kiállított a játékvezető. Elvileg nem a pénteki volt a legerősebb összeállítása az újvárosi csapatnak, de mégis megtették, ami tőlük telt. Nem álltak le, hanem az utolsó pillanatig is keményen harcoltak. Látható módon szeretnék a céljaikat elérni.

Facskó József értékelésében azt mondta, nagyon jól kezdtek, kontrákból gólokat lőttek a meccs elején. Úgy érezte, hogy utána sem történt semmi baj, akkor az ellenfelük az előnyükre és arra a védekező játékra reagált, amit kivittek a pályára. Emberelőnyös taktikára váltottak és abból egyenlítettek a félidő végére. Közben a dunaújvárosiaknak is voltak lehetőségeik, de azokat nem tudták gólra váltani. Az első fél­időt ismét nagyon szépen dolgozták végig a srácok.

Az élvonal sebességét fejben is fel kell végig venni

– A problémánk ugyanabban van, mint a korábbi mérkőzéseinken. Azon dolgozunk, hogy ezt az aktív és magabiztos időszakot minél kijjebb tudjuk tolni, mert annál közelebb kerülünk ahhoz, hogy eredményesen zárjuk a meccseinket. Ugyanis a második félidőt ismét gyors bekapott góllal kezdtük. Azt gondolom, ez nem a fizikai fáradtság rovására írható. Abból fakad, hogy az élvonal sebességén még nem tudjuk fejben lereagálni az eseményeket. Kicsit még lassabban gondolkodunk az ellenfeleinknél. Azt látjuk, hogy jelenleg még csak az első félidő idejére tudunk megfelelően felpörögni és kontrollálni az eseményeket. A pozitívumok közé írom föl, hogy az Aramis vendégeként négy gólt szerezni és hosszú időn át a meccsben lenni dicsőség. Ahogy az is, a hazaiak 5–2-es vezetése után sem következett be csapatom látványos szétesése – mondta.

Hozzátette: – Megmutattuk, hogy maradt még tartásunk és az utolsó pillanatig is képesek vagyunk küzdeni a céljainkért. Gólokat is szereztünk, ami mindenképpen előrelépés a korábbiakhoz, például a Haladás elleni mérkőzésünkhöz képest. Még három bajnokink van a hónapban, amiken szintén lehet javítani, és abban az esetben előbbre is léphetünk. Nagyon elégedett vagyok a srácokkal, megyünk előre, és a játék iránti alázattal tesszük a dolgunkat.