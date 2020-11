Az utolsó pillanatban mentettek döntetlenre a Ferencváros ellen

Nehéz meccsre, ezzel együtt győzelemre készült a DUE-Maarsk vízilabda-együttese a szombat esti bajnoki mérkőzésen a Ferencváros otthonában. Ezzel szemben négygólos hátrányból kellett visszakapaszkodnia, majd óriási csata után az utolsó másodpercben Szilágyi Dorottya góljával sikerült kiegyenlíteni.

Azzal mindenki tisztában volt a dunaújvárosi oldalon, hogy a Magyar Kupa-elődöntőből egyáltalán nem szabad kiindulni, amikor is 6–1-es rohammal nagyon gyorsan eldöntötte a győzelem kérdését Mihók Attila csapata.

Még úgy sem, hogy a Fradi válogatott kapusa, a dunaújvárosi Kasó Orsolya nem tudott vízbe ugrani, helyette a tizenhét éves Neszmély Boglárka kapott szerepet, aki, mint utólag kiderült, nem is akármilyen teljesítménnyel helyettesítette, hiszen már a találkozó elején több bravúrral jelentkezett.

A hazaiak nagyon kielemezhették a vendégek játékát, illetve az előző meccsüket, mert most ők diktálták a tempót, és irányították a mérkőzést. Az első negyed utáni kétgólos FTC-előny a második elején még tovább nőtt, Vályi és Máté gólt is szerezett, a dunaújvárosi oldalon viszont minden kimaradt, sorra rontották el a támadásokat, 5–1-nél felsejlett az a bizonyos kupameccs: most akkor nekünk mehet el a hajó. Szerencsére nem következett be, összekapta magát a csapat, az utat is végre megtalálták a lányok a hazai kapuba, s miután Szilágyi öt másodperccel a negyed vége előtt betalált, kettőre olvadt a hátrány (6–4).

A térfélcsere után sikerült egy gólra felzárkózni, de megint megakadt a gépezet, és újra csak Vályiék tudtak eredményesek lenni (9–6), így az utolsó nyolc percben nagy formajavulás és hajrá kellett volna ahhoz, hogy fordítani tudjanak. Ez Szilágyi és Garda révén elérhető közelségbe került (9–8), közben viszont harmadik hibával Gurisatti végleg kiállt. Ám ez nem zavarta meg a csapatot, hatalmas csata folyt a medencében, másfél perccel a vége előtt Szilágyi egalizált. Máté és Garda gólváltása után az utolsó egy percre is döntetlennel fordultak a felek. Tóth-Csabai aztán egy távoli bombával megint a Fradit juttatta előnyhöz, de volt vissza még húsz másodperc. Mihók Attila időkérése után Magyari is előrement a támadáshoz, annak és a meccsnek az utolsó másodpercében aztán Szilágyi lövése becsúszott a védők és Neszmély keze mellett a kapuba, ezzel egy pontot és a csapat veretlenségét is megmentve.

A hibák kijavítására nem sok idő van, szerdán a BVSC ellen itthon újabb rangadó vár az együttesre.