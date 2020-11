Az utolsó harmadig nem volt gond, de jött három gól is

Az idei első erdélyi túrájára utazott a hétvégén a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata az Erste Ligában. „Természetesen” ezúttal is közbeszólt a koronavírus-járvány.

Az erdélyi kirándulás eredetileg másképp alakult volna, de az SC Csíkszeredánál is beütött a ménkű, vagyis a játékosok nagy része koronavírusos lett. Emiatt a DAB – Csíkszereda meccs elmaradt, viszont tegnap este az Acélbikák pályára léptek a Gyergyói HK otthonában.

Gyergyói HK – Dunaújvárosi Acélbikák 4–1 (0–0, 1–1, 3–0)

Gyergyói HK: Cooke – Ferenc, Podlipnik (1), Bíró G., Koskiranta 1, Szigeti 1 – Kozma, Toroncinksy 1 (1), Basaraba (1), Oulette St-Amant, Péter – Nagy Cs. (1), Rasulov, Benedek (1), Csergő 1, Silló – Lázár, Barabás, Elekes, Sára. Vezetőedző: Szilassy Zoltán.

Dunaújvárosi Acélbikák: Hughson – Dósa, Phillips, Mazurek, Pihlqvist, Török – Kovács B., Nilsson, Dansereau (1), St. Pierre (1), Szappanos 1 – Hruby, Mestyán, Azari, Németh P., Pozsár – Jakabfy, Lencsés, Gebei G., Tamás. Vezetőedző: David Leger.

A mérkőzés előtt a gyergyóiak nyolc mérkőzés után nyolc ponttal hetedikek voltak a tabellán. Ez nagy csalódásnak számít a nyáron alaposan megerősített csapatnál, nem véletlen, hogy edzőt cseréltek. A kanadai Cameron Malcolm helyét a dunaújvárosiak egykori csapatkapitánya, majd másodedzője, Szilassy Zoltán vette át.

A DAB nyolcadik volt hét ponttal, ami nem is olyan nagy probléma, figyelembe véve a csapatok anyagi helyzete közötti különbséget, az viszont fájó lehet, hogy a dunaújvárosiaknak a találkozó előtt még egy, rendes játék­időben szerzett győzelme sem volt. Vagyis a meccs előtt mondhattuk: most vagy soha.

A két csapat egyszer már találkozott ebben az idényben, Dunaújvárosban 5–1-re a gyergyóiak nyertek, de a mérkőzés képe nem mutatott ekkora különbséget a két csapat között.

Az első harmad felejthető volt, de azért azt is figyelembe kell venni, szurkolók nélkül nehéz óriási tűzzel játszani. Mindkét oldalon akadtak helyzetek, olyan eget rengetőek nem, ennek „köszönhetően” gól nem született.

A második húsz perc is kiegyenlített játékot hozott, az elsőhöz képest annyi különbséggel, hogy két gól született: a 25. percben a hazaiak megszerezték a vezetést, majd tíz perc múlva Szappanos egalizált egy gyönyörű, több passzos támadás után. A DAB a gólja után némi fölényre tett szert, könnyen megszerezhette volna a vezetést, de az igazsághoz tartozik, hogy a gyergyói előny után a hazaiak lendületben voltak, növelhették volna előnyüket. Ennyit a sportban nem létező „ha” szócskákról. A lényeg: az utolsó felvonás előtt még semmi sem dőlt el.

Abban a felvonásban, ahol a Gyergyószentmiklós állva hagyta a DAB-ot. Pedig az első negyven perc után semmi jele nem volt annak, hogy sima vereséget szenvednek az Acélbikák. Azonban ez történt, három gólt is kaptak David Le­ger játékosai.

A folytatásban a DAB ma este a Brassó csapatának vendége lesz (17.30).