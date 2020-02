Az utolsó harmadban döntöttek

Az U 25-ös magyar női jégkorong-bajnokság alsóházában vasárnap délután a KSI gárdája ellen hazai környezetben korcsolyáztak jégre az Angyalok.

Angels NJSE – KSI Jégkorong 5–0 (0–0, 0–0, 5–0)

Angels NJSE: Révész – Balogh 1, Chlepko 1, Herku, Jakab 1, Kováts 1 (1) – Hamvai, Vinkler, Márta, Olajos 1, Pásztor (2) – Szántó, Juhász-Berencsi, Tinórdi. Vezetőedző: Győri Tamás.

KSI: Hodos – Huszárné, Kelemen, Szonda, Péter, Szűcs – Rezi, Romasz, Dunai, Kiss, Orbán. Vezetőedző: Kerekes András.

Jó formában várta a találkozót Győri Tamás együttese, amely az utolsó három találkozóját győzelemmel zárta. A két gárda legutóbb január elején Budapesten, a Millenárison randevúzott egymással, akkor egy gólgazdag meccsen 9–5-re nyertek az újvárosi Angyalok. Vasárnap délután az első két játékrész a kapusokról és a védelmekről szólt, így kétszer húsz percnyi játék után is 0–0-át mutatott az eredményjelző. Az 51. percben aztán végre megtört a jég, Kováts Andrea találatával megszerezte a vezetést az Angels. Három perc múlva érkezett a második újvárosi gól is, ezúttal Pásztor Flóra passzából Balogh Rebeka volt eredményes. A folytatásban sem álltak vissza a hazaiak, Olajos Réka ember­előnyből vette be Hodos kapuját (3–0), majd két perc múlva, szintén előnyből Chlepko köszönt be, eldöntve ezzel a bajnoki pontok sorsát. A vége előtt tíz másodperccel Jakab Flóra is feliratkozott a góllövők listájára, így 5–0-ra behúzták a meccset az Angyalok. Révész harminc védést bemutatva ért el shotoutot. Az Angels vasárnap az OHA Girlst fogadja.