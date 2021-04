Az utolsó erőltetett menet kezdődik el a Kohász számára

Két hét szünet után vasárnap 15 órától a DVSC otthonában folytatja a bajnoki küzdelmeket a DKKA csapata. A kis erőgyűjtésre szükség is volt, hiszen ezzel kezdődik a szezon utolsó nagy és erőltetett menete.

A Mosonmagyaróvár elleni ligakupa-negyeddöntő után – amit kettős sikerrel a Kohász nyert meg – hosszabb szünet jutott a csapatnak, bár Vágó Attila vezetőedző és a klub szerette volna, ha ebben az időben az egyik ligakupa-elődöntőt le tudják játszani a Vasas ellen, de ebbe az ellenfél nem ment bele.

– A Vasas ragaszkodott a májusi időpontokhoz, a szövetség nem pártolt minket, számomra érthetetlen álláspont miatt. Ugyan válogatott hét volt, de egyikünknek sincs oda játékosa, s mivel külföldi itt nem játszhat, ez a légiósainkat sem érintette. Ennek annyira nem örülök, mert ­meccs meccs hátán következik május végéig. Ám ha már így alakult, nyilván mindenkinek jól jött és kellett is ennyi pihenés, a lányok kaptak szabadnapokat, persze a munka nem állt meg. Egy mini alapozó részt tudtunk végezni, amire már utána nem lesz lehetőség. A kulcs az lesz, a meccsek utáni regeneráció, a csapat frissítése miként sikerül, hiszen egyik találkozó jön a másik után – mondta lapunknak.

A hátralévő időszak céljairól beszélve közölte, az elsődleges az, hogy a ligakupát szeretnék megnyerni, ez prioritást élvez számukra. A hátralévő hét bajnokit pontokban nem akarná meghatározni, viszont a hazai meccseket szeretnék megnyerni, meg jó lenne idegenben is győzni, ami eddig nem sikerült a szezonban.

– A ligakupa-siker nagy lökést adott a csapatnak, nem lebecsülve senkit, de ha az előrehozott döntőt megnyertük, akkor most már a sorozatot is meg akarjuk, amit Bába Mihály emlékének szentelnénk. Nyilván nem egy EHF Kupa, meg nem egy bajnoki, vagy Magyar Kupa-diadal, de csak ott marad a históriás könyvekben, meg a klub történelmében. A lányok pedig mégis egy trófeát nyerhetnek, ami egy sportoló számára mindig nagy élmény, első lenni egy versenysorozatban. Ami pedig a bajnokságot illeti, a 8–11. helyezett nagyon szorosan követi egymást, ebben a régióban végezhetünk reálisan, remélem, ezen belül az elején. Ebben segíthet, hogy a Kisvárda és az Érd is jön hozzánk közülük – tette hozzá.

Vasárnap Debrecenben nem a Kohász az esélyes, de szeretnék meglepni, ősszel nagyon jó meccset játszottak vele, csak egy góllal kaptak ki úgy, hogy nem volt Bulath Anita. Most lesz.

– Bízom benne, tudunk borsot törni az ellenfél orra alá. Hiába pihentünk, nem szabad nekik ugrani, be kell osztani az erőforrásokat, mert nem vagyunk sokan. Ha nagyon belemegyünk ilyen flúgos futamokba, az nem jó, és az sem, hogy háromnaponta pályára lépünk. A tapasztalat az, nekünk ez nem kedvez, ezért taktikusan és ésszel kell beosztani az erőinket. Azonban óriási harcosság jellemez minket most már meccsről meccsre, ha ez meglesz, akkor sok mindenre képes ez az együttes. Akár vasárnap is – zárta gondolatait.

A bajnokság állása