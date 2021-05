Az utánpótláscsapatok az országos döntőkben

A DSE Röplabda Akadémia korosztályos együttesei remek sikereket könyvelhettek el az elmúlt időszakban, hiszen csapataik országos döntőkbe jutottak, illetve aranyérmet szereztek.

Az U19 országos ifi bajnokság első osztályában az utolsó csoportkört a Dunaújvárosi Sportcsarnokban rendezték, ahol a Dág KSE, a Fino Kaposvár volt a házi­gazdák ellenfele. A csoport negyedik tagja, a Malév SC csapata már a hét elején jelezte, hogy nem vesz részt a tornán. Az újvárosiak a Dág KSE együttesét 3:0-ra, a RÖAK Kaposvár Fino gárdáját pedig 3:1-re győzték le.

A csoport végeredménye: 1. DSE Röplabda Akadémia I. 12 pont, 2. RÖAK Kaposvár Fino 10 pont, 3. Dági KSE 8 pont, 4. Malév SC 6 pont.

Az újvárosi együttesben a következő játékosok léptek pályára: Tóth Kristóf, Tamási Bálint, Balázs Bálint, Lombos Gábor, Juhász Barnabás, Szilá­gyi András, Majoros Balázs, Kecskeméti Bálint, Sümegi Kristóf. Edző: Kövessy Balázs.

Kövessy Balázs: – Mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy bejutottunk a döntőbe, és hogy a Kaposvár ellen volt tartásunk. A fináléra való felkészülés elején járunk, ez a tornarendezés megmutatta, hogy hol tartunk. Azt gondolom, jó az irány, folytatjuk a felkészülést.

A hatos döntőt június 4–6. között rendezik Szolnokon, ahol az újvárosiak ellenfelei a következő csapatok lesznek: Pénzügyőr SE, Sümeg-Dabronc, Szolnoki SPC, Kecskeméti RC, RÖAK Kaposvár Fino.

Az U19 OI B II osztályában induló DSE Röplabda Akadémia U17-es csapata megnyerte a sorozatot. A száz százalékos teljesítménnyel zárt első fordulót követően a Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskolában megrendezett második fordulót is hiba nélkül teljesítették. A MEAFC-Miskolc és a GLP Nyíregyháza gárdáját is 3:0-ra verték, de a tornát lemondó KVSRC elleni találkozót is ugyanilyen különbséggel írták jóvá számukra. A végeredmény: 1. DSE Röplabda Akadémia II. 12 pont, 2. MEAFC-Miskolc 10 pont, 3. GLP Nyíregyháza 8 pont, 4. KVSRC 6 pont.

Az újvárosi együttesben a következő játékosok léptek pályára: Kuti Márk, Herceg Kristóf, Vicsik Szabolcs, Kulik Noel, Dulcz Bende, Vörös Levente, Vida Péter, Tömöri László, Béres Mátyás, Gőczi Dániel. Edző: Szűcs Ákos.

A DSE Röplabda Akadémia U17-es csapata is bejutott az országos döntőbe. Szűcs Ákos edző a következőképpen foglalta össze a döntőig vezető utat.

– Nagyon nehezen indult a 2020/2021. évi bajnokság, mivel a nyári felkészülést sérülés hátráltatta. A Covid is „végigment” a csapaton, az alapszakaszban így csupán a tizedik helyen végeztünk. Szerencsére azonban egy 3:2-es győzelemnek köszönhetően nem kellett a kiesésért játszanunk. Ezek után nagyon mélyről indultunk neki a középszakasz mérkőzéseinek. Január közepétől Tóth Kristóf személyében válogatott feladó igazolt hozzánk, ezt követően teljes csapattal napi kétszer újra el tudtunk kezdeni az edzéseket. Így volt időnk újra hatékonyan felépíteni a csapatot. A játékosok remek hozzáállással dolgozták és játszották végig a középszakaszt, aminek a tétje ebben a bajnoki rendszerben az országos döntőbe jutás volt. A harmadik helyen végeztünk a bajnokság ezen szakaszában, így a Kecskemét és a Kaposvár mögött jutottunk be az U17-es országos fináléba, amit a Kecskemét rendez meg május 21–23. között.

A hétvégén Kaposvár adott otthont a junior bajnokság utolsó elődöntőjének, ahol a DSE Röplabda Akadémia csapata a Kaposvár, Sümeg és a Dág csapatai ellen harcolta ki a csoportelsőséget, ezzel ők is ott lesznek a korosztályos országos fináléban.

Kövessy Balázs: – Büszke vagyok a csapatra! Gratulálok mindenkinek a döntőbe jutásért! Van még hátra idő a felkészülésből, amit szeretnék kihasználni az apróbb hibák kijavítására, hogy maximális felkészültséggel vágjunk neki a kaposvári rendezésű országos döntőnek.