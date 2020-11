Az utánpótlás fog kiállni a futsal mai kupamérkőzésén

A férfifutsal Magyar Kupa 3. fordulójában a Dunaferr DUE Dutrade – Nyírgyulaj mérkőzést, amely ezúttal ingyenesen látogatható, az érvényes szabályok betartása mellett a Dunaújváros Sportcsarnokban rendezik meg ma este hét órától.

A vendégek a kupasorozatban eddig is csak egy alkalommal tettek próbát, méghozzá idegenben, a Maglódi TC ellen, amelyet magabiztosan 5–2-re győztek le. Az első játékrészben még vitézkedtek, kétszer is egyenlítettek a hazaiak, de a második félidőben belőtt triplára már nem tudtak válaszolni.

A bajnokságban azonban nem megy ilyen fényesen a szekér. Szegények az eddigi 9 meccsükön összesen egy pontot gyűjtöttek. A gólkülönbségük is ehhez illő: mínusz tizennyolcnál tartanak. A szomorú sorozatukból most csak az októberieket említjük: a Dunaferr, a Berettyóújfalu, a Kecskemét is elvette tőlük a bajnoki pontokat. Talán a legfájóbb a legutóbbi, a Fradi elleni vereségük lett. Gyakorlatilag (hadra fogható) cserejátékosok nélkül, végig felhasználva az emberelőnyös játékrendet kaptak ki 1–0-ra a zöldektől.

Ezzel szemben a Dunaújváros NB I-es csapata egy héten belül olyan kalandokba sodródott, amikre soha nem vágyott – de még ne siessünk ennyire előre. A mérkőzésről mérkőzésre javuló egyéni és csapatteljesítmények októberre már kezdtek beérni. Az első a Nyírgyulaj elleni idegenben elért szép 3–1-es győzelmük. A következő figyelemfelhívást a Fradi elleni hazai pályás 5–2-es sikerük jelentette.

Ezek után ugyan becsúszott egy vereség a DEAC vendégeként, de ebbe a rövid cserepad mellett Németh Péter korai sérülése is beleszámítandó. Mindenesetre nem volt megalázó az a 3–2. Ezután jött egy „sima” 10–3-as kupadiadal a lelkes és kulturált futsalt játszó Nyírbátor ellen idegenben.

Meglehetős magabiztossággal utazhattak az Aramis elleni csatába az elmúlt pénteken, ahol bár látták, hogy a pálya egyharmadát eltakarja egy függöny, de abból inkább a titkolózásra lehetett gondolni, mint az azt követő fordulatra: (felhúzhatatlan?) emiatt maradt el a mérkőzés!

Aztán jött a fekete hétfő este, ekkorra hívták össze a klub vezetői azt az eseményt, ahol értesítették a csapatot és a stábot a névadó szponzor döntéséről, amiben bejelentette a szerződésben vállalt támogatásának megszüntetését! Ennek konkrét következményeit még nem ismerjük, jóslatokba pedig nem bocsátkozunk.

Valószínűleg nem ilyen rivaldafényt kívántak – így érezhetnek az amatőr státuszú, de már a felnőttkeretben játszó fiatalok, Dorogi, Németh László és Slett Kristóf, valamint Facskó József edző U20-as legjobbjai, akik a kényszer hatására minden előzetes nélkül, ma este már egy felnőtt NB I-es ellenféllel találják magukat szemben. Ugyanis ők fognak pályára lépni.