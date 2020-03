Az úszók csak annyit edzenek, amennyit otthon elvégezhetnek

A Dunaferr SE úszói a partvonalra kerültek a kialakult járványhelyzet és a biztonsági intézkedések miatt. Így számukra is elmaradnak a versenyek, ami leginkább fájó, hogy a jubileumi, 40. Arany Üstöt is le kellett mondania a szakosztálynak, pedig ezt alig várták a felújított uszodában.

Március 14-én versenyt rendezett volna a klub, amit az előtte elrendelt létszámkorlátozás miatt le kellett fújni. Helyette az aznapi edzésen a Dunaferr sportolói zárt kapuk mögött, versenykörülmények között teljesítették a programot.

Bene Vera szakosztályvezető erről azt mondta, komoly időre úszásokat csináltak és nagyon szépen teljesítettek a fiatalok, lelkesek voltak így is. A verseny után összehívták az edzőket és eldöntötték, hogy leállnak a tréningek és az oktatások, azaz teljesen megállítják az életüket.

– Komoly döntés volt, de nem akartunk semmit sem kockáztatni. A kialakult helyzetben szárazföldi edzéstervet kapott minden csoport, hogy azért mozgásban maradjanak, és ne épüljön le mindenféle képesség. Mindenkit arra biztattunk és kértünk, hogy maradjon otthon. Éppen ezért még a Duna-partra sem megyünk edzeni, ami biztosan jó lenne. Pedig pont most jött volna az az időszak, amit mindenki vár, a nagy versenyeké, mentünk volna Miskolcra, Münchenbe, elmarad a felnőttek országos bajnoksága is…

S ha már a veszteségeket vettük számba, ami leginkább fájó lehet, hogy a 40. Arany Üstöt sem lehet megrendezni áprilisban. – Ez óriási csalódás a számunkra, hiszen az elmúlt két évben nem tudtuk lebonyolítani, és nagyon-nagyon készültünk most rá. Nem tudom megmondani, hogy később meg tudjuk-e rendezni. Egyeztettünk a szövetséggel, ők az őszi szünet időszakát javasolták, de erre még nem tudok mit mondani, mert a kollégiumi kapacitástól függ, hogy el tudjuk-e szállásolni a résztvevőket. A tavaszi időpontban mindig szabaddá tették nekünk a helyeket, nem tudom akkor is sikerülne ezt elérni. S az is kérdés, ha novemberben megrendezzük, aztán márciusban jönne a következő, akkor hat hónapon belül kétszer kellene összehozni a költségvetést. A nyár azért nem jó, mert – elvileg – akkor vannak az országos bajnokságok, minden hétvége be van táblázva. Egyébként összesen öt hazai versenyt terveztünk ez évre, nyilván ez lett volna a csúcs, azért remélem az év második felében talán lesz valami. Bár tényleg semmit nem tudok mondani, borzasztó ez a nagy bizonytalanság is – tette hozzá.

Bene Vera szerint a kialakult helyzet derékba törte a felkészülést, a második makrociklus végéhez közeledtek, ami után jönnének a felmérők, majd pedig az országos bajnokságok. A szeptembertől elvégzett munka már két hét alatt képes lenullázódni, ha ez hosszabb, akár hónapok, akkor pedig még nagyobb baj, tulajdonképpen előröl lehet kezdeni a munkát. – A gyerekek hiába dolgoznak az erőnlétükön otthon, de vízbe nem tudnak menni, esetünkben az viszont megkerülhetetlen a fejlődéshez. Egyetlen vigasza lehet egy sportolónak, hogy mindenki ugyanebben a cipőben jár, és egyforma hátrány éri kivétel nélkül. Egyébként nagyon mélyen érintett mindaz, ami történik körülöttünk, mintha egy katasztrófafilmbe kerültünk volna. Sajnálom nagyon a sportolókat, de ha a járvány világra gyakorolt hatását nézzük, nyilván nem az előbbi az első, hanem annak megfékezése és az egészség. Most egymásban kell tartani a lelket, és a gyerekeket nagyon komolyan venni, sokat beszélgetni velük. Egyrészt ez nem szünetidőszak, másrészt tessék otthon maradni! Most lehet számos olyan dolgot csinálni, amire a korábbi nagy rohanásban nem volt idő – fogalmazott.

A háziversenyen az alábbi időeredmények születtek. 400 fiú gyors, open (2005 és idősebbek): Farkas Botond 4:35,5, Eszenyi Ábel 4:55,3, Dort Máté 5:07,6 (pillangóban teljesítette), Hegedűs Kristóf 5:25,6 (pillangóban teljesítette). 2006: Daru Zétény 5:11,3, Csehák Erik 5:21,6, Kovács-Seres Hunor 5:53,8 (mellben teljesítette). 2007: Deményi Zsombor 4:52,0 (egyéni csúcs), Markovics Benedek 5:07,4, Kristóf Levente 5:08,7, Kovács Máté 5:16,9 (egyéni csúcs). 2008: Bor Tamás 5:16,9, Kurucz Péter 5:32,3, Bak Csanád 5:34,7 (egyéni csúcs), Nyikes Levente 5:56,3.

400 leány gyors, 2006-2007: Horváth Hanna 5:03,9, Kanyó Hanga 5:22,8. 2008: Szabó Bettina 5:19,6, Gombos Kerubina 5:26,1, Vass Bianka 5:49,0, Sztankó Zina Inka 5:59,8.

200 fiú vegyes, open: Farkas B. 2:28,9, Hegedűs K. 2:31,5, Dort M. 2:33,4, Eszenyi Á. 2:41,6. 2006: Kovács-Seres H. 2:27,6, Csehák E. 2:43,4, Daru Z. 2:48,9. 2007: Deményi Zs. 2:42,4 (e. cs.), Kovács M. 2:44,4 (e. cs.), Kristóf L. 2:46,3, Markovics B. 2:56,5. 2008: Bor T. 2:55,4, Kurucz P. 2:56,5, Bak Cs. 3:04,4 (e.cs.). Nyikes L. 3:06,3 (e.cs.).

200 lány vegyes, open: Lack B. 2:24,4 (gyorsban teljesítette), Fekete D. 2:40,5. 2006-2007: Horváth H. 2:43,0, Zsigmond G. 2:48,3, Kanyó H. 2:52,0, Gál D. 2:58,4. 2008: Szabó B. 2:58,4, Gombos K. 2:59,6, Vass B. 3:07,4, Sztankó Z. 3:24,9.

100 fiú hát, open: Farkas B. 1:04,6. 2006: Kovács-Seres H. 1:15,8, Daru Z. 1:18,8 (e. cs.). 2007: Deményi Zs. 1:17,5 (e. cs.), Kristóf L. 1:20,0 (e. cs.). 2008: Bak Cs. 1:27,0.

100 lány hát, open: Lack B. 1:04,6 (gyorsban teljesítette), Fekete D. 1:12,6. 2006-2007: Gál D. 1:21,6, Zsigmond G. 1:22,6. 2008: Gombos K. 1:23,5 (e. cs.).

100 m fiú mell, open: Eszenyi Ábel 1:21,9, Dort M. 1:22,5, Hegedűs K. 1:29,9. 2006: Csehák E. 1:27,8. 2007: Kovács Máté 1:28,4 (e.cs.), Markovics B. 1:35,9. 2008: Bor Tamás 1:32,1, Nyikes L. 1:40,9, Kurucz P. 1:41,4, Kiss Olivér 1:44,5 (e. cs.).

100 lány mell, 2006-2007: Horváth H. 1:22,5, Kanyó H. 1:33,7. 2008: Szabó B. 1:37,3, Vass B. 1:46,1, Sztankó Z. 1:50,5, Weingertner Anasztázia 1:52,6.

50 m fiú gyors, open: Farkas B. 26,1, Hegedűs K. 26,9, Dort M. 29,8, Eszenyi Á. 31,3. 2006: Kovács-Seres H. 29,1, Daru Z. 30,7, Csehák E. 32,3. 2007: Deményi Zs. 29,9, Kristóf L. 32,2 (e. cs.), Kovács M. 32,4, Markovics B. 32,9. 2008: Nyikes L. 32,2 (e. cs.), Bak Cs. 32,9, Bor T. 33,9, Kurucz P. 33,9 (e. cs.).

50 m lány gyors, open: Lack B. 30,7, Fekete D. 32,1. 2006-2007: Horváth H. 31,9, Kanyó H. 33,6, Gál Dóra 33,9, Zsigmond G. 34,0. 2008: Szabó B. 32,6, Gombos K. 34,5, Vass B. 37,1, Sztankó Z. 38,1 (e. cs.).