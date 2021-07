Az USA után pénteken már a házigazdák jönnek

Mire az olvasó kézbe veszi a lapot, már lehet, bőven túl is léptünk a reggel hét órára rendelt Magyarország – USA női vízilabda-találkozón. Bíró Attila csapatának nem ezt a meccset kell(ett) feltétlenül megnyernie az éremért, ám toronymagas esélyesnek számító amerikaiak elleni szoros eredmény a folytatásban sokat jelent(het) a jövőben.

Ezt ne hagyja ki! Az LMBTQ-propaganda célkeresztjébe került a gyermekvédelmi törvény

Mint ismert, Gurisatti Grétáék inkább pontvesztésként élték meg az orosz csapat elleni 10–10-es döntetlent a csoportmérkőzések nyitányán, hiszen a találkozó nagy részében válogatottunk dominált, és az utolsó két percre is kétgólos előnnyel fordult.

Az újvárosi klub klasszisa, Garda Krisztina a találkozó után elmondta: – A harmadik negyedben volt egy kis őrület, amit az oroszok csináltak, várható volt, hogy ezzel jönnek elő. A lefordulásokra játszottak, és kicsit fel is ültünk erre a játékra. Emiatt a támadásaink nem voltak sikeresek, védekezésben is hamarabb értek fel, dinamikusabbak voltak. Hátrányban olyan gólokat kaptunk, amiket megbeszéltünk, hogy nem kaphatunk. Ezzel együtt első meccsnek ez elment, szerintem ahhoz elég dinamikusak voltunk. De az olimpián vagyunk, itt könnyű meccs nincs.”

Az amerikaiak ellen pedig kifejezetten nem számíthat könnyed labdázásra a magyar nemzeti csapat. Az USA az utóbbi években rendezett világversenyeken elért eredményeit tekintve egyeduralkodó, kétszeres címvédőként érkezett Tokióba is. Bíró Attila válogatottja a felkészülés során egy amerikai túrán is részt vett. A három hivatalos találkozó mindegyikén a házigazdák domináltak.

Kérdés, mennyit adnak ki magukból az amerikai játékosok a csoporttalálkozók alatt, hiszen Kína két negyeden át bírta a tempót (6–6) az aranyesélyessel szemben. A vége persze 12–7-es amerikai győzelem lett.

Bíró Attila szövetségi kapitány már az oroszok elleni derbi után elmondta: „Ezek a meccsek a negyeddöntőről szólnak, ott kell majd a legjobban játszani.”

Mit is tehetnénk még hozzá: legyen így!