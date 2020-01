Az újpestieket megalázó Hokiklub érkezik

Január 3-án járt le az átigazolási időszak a jégkorong Erste Ligában, a csapatok megpróbáltak erősíteni a hajrában.

A dunaújvárosiak is szerződtették a horvát–kanadai állampolgár Tom Zanovskit. Nem is lenne ezzel különösebb probléma, mert a pedigréje jó, hiszen a 35 éves balszélső igen komoly pályafutást tudhat eddig maga mögött, az OHL-ből, az egyik legrangosabb kanadai utánpótlásligából kinőve játszott az ECHL-ben, valamint az NHL előszobájának számító AHL-ben is, mielőtt Európába költözött volna. A kontinensen először a német másodosztályú Freiburg együttesénél szerepelt, majd következett az osztrák liga, ahol a Medvescak Zagreb, a Klagenfurt, a Linz, a Bolzano, valamint a Ljubljana színeiben összesen 234 EBEL-találkozón húzott korcsolyát, s a 2012/13-as szezonban bajnoki címet is ünnepelhetett. A 2015 és 2017 között tagja volt a zágrábiak KHL-es csapatának, s az orosz bázisú ligában 39 mérkőzésen öltötte magára a horvát csapat mezét.

A kívülálló számára az lehet az elgondolkodtató, Zanovski a hetedik légiósa a DAB-nak, miközben csak hat játszhat a csapatban. Ezzel kapcsolatban megkeresésünkre a klub­elnök, Azari Zsolt elmondta, hogy a vezetőedző döntése alapján léptek, és bízik a szakmai irányítókban. (Csak halkan jegyezzük meg: a főnök sem értett egyet a szakmai irányítókkal, de a demokráciát komolyan vevő klubelnök fejet hajtott a játékosként az NH-t is megjárt edzője elképzelésével.)

De hadd legyen itt egy sok (jégkorong) csatát megélt újságíró véleménye is: a nagyon sok sebből vérző harmadik-negyedik sorba kellett volna két-két magyar játékost szerződtetni, légiósból vagyunk már elegen.

De szerencsére ezeknek a problémáknak a megoldása nem az újságíró feladata, ezért nézzünk is előre! Szerdán 18 órai kezdettel a DAB azt a Hokiklub Budapestet fogadja, amely a tabella utolsó előtti helyén áll.

Mondhatnánk a DAB-drukkereknek könnyű a helyzetük, de azért nem szabad elfeledkezni arról, hogy a tabella vége felé álló Hokiklub 7–2-re verte azt az Újpestet, amely legutóbb Dunaújvárosban 9–3-ra nyert. Tehát: fő az óvatosság.