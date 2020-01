Az újpestiek kezdték jobban az esztendőt

Az ünnepi ciklusban szünet volt az utánpótlás jégkorong-bajnokságokban. Tegnap azonban a juniorok már folytatták a pontgyűjtést, a DAB az alapszakaszban az Újpestet fogadta.

A kvalifikáció után az alapszakaszban a B csoportba kerültek a dunaújvárosiak. Az óévet hazai környezetben a Pestszentlőrinc ellen fejezték be, egy 6–1-es vereséggel. A juniorok szereplése eddig csalódás – pedig jól kezdték a bajnokságot –, váratlan vereségek sorát szenvedték el. A Pestszentlőrinc ellen is tíz olyan játékos szerepelt Borbás Gergely csapatában, akik a felnőttekkel készülnek, és már az Erste Ligában is bemutatkoztak. Ebből kiindulva azt gondolná az ember, hogy az élmezőnyben és nem a tabella végén kellene a társaságnak elhelyezkednie.

DAB – Pestszentlőrinc

1–6 (1–2, 0–2, 0–2)

Dunaújvárosi Acélbikák: Pinczés B. – Ráduly, Wéninger, Gebei G. 1, Pinczés O., Somogyi N. – Ambrus, Bogó, Kovács E., Tamás (1), Barna – Gebei B., Jadlószki, Vojnits Bence, Kis B., Wolf – Horváth M., Vojnits Balázs. Vezetőedző: Borbás Gergely. Másodedző: Láng Zoltán.

Ma a B csoportot vezető Újpest látogatott Dunaújvárosba.

DAB – Újpest 1–5 (0–2, 0–0, 1–3)

Dunaújvárosi Acélbikák: Pinczés B. – Ráduly, Gebei B., Bogó, Gebei G., Vojnits Bence – Ambrus, Wéninger, Pinczés O. (1), Somogyi N. 1, Barna – Horváth M. (1), Jadlószki, Piszmann M., Vojnits Balázs, Wolf. Vezetőedző: Borbás Gergely. Másodedző: Láng Zoltán.

A B csoport állása: 1. UTE 10 mérkőzés/30 pont, 2. Pestszentlőrinc 10/18, 3. Dunaújvárosi Acélbikák 10/18, 4. KMH SE 10/9, 5. FTC 10/0.

Az A csoportot az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia vezeti a MAC Budapest és a Debreceni HK előtt.

Az ifjúságiak a kvalifikáció után a folytatásban a középszakaszban a 11–14. helyért játszanak. 2019-ben az utolsó meccsüket az Óbuda Hockey Academy ellen játszották, és hazai pályán 10–2-re nyertek.

DAB – OHA 10–2 (6–2, 2–0, 2–0)

DAB: Kamondy (Hungler) – Barancsi, Gebei B., Barna 4 (3), Kis B. 4 (2), Wolf (1) – Jadlószki (2), Piszmann M. 1 (1), De Paoli, Márkus (4), Marth 1, Vojnits Balázs (1). Vezetőedző: Borbás Gergely. Másodedző: Láng Zoltán.

A dunaújvárosiak a tizennégy csapatos mezőnyben a tizenegyedikek, de ezen nincs mit csodálkozni, hiszen az Acélbikák a legritkább esetben tudnak három sorral kiállni, általában két sorral veszik föl a küzdelmet a három-négysoros ellenfelekkel szemben, és ez nagy hátrány.

A bajnokságot az Ifjabb Ocskay Gábor JA vezeti a MAC Budapest és a Vasas SC előtt.

Az ifjúságiak ebben az évben az első mérkőzésüket szombaton az Óbuda vendégeként játsszák le.