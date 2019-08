Az Újpest ellen magabiztosan nyertek a Dunaújvárosi Acélbikák a felkészülési mérkőzésen

A dunaújvárosi utánpótlás-jégkorongcsapatok is készülnek a bajnoki rajtra. (Az Acélbikák szeptember 8-án, vasárnap Debrecenben kezdenek.)

A DAB az idén jóval nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a fiatalok képzésére, mint a korábbi években. Nagy változás előtt áll a junior együttes, amely az Erste ligás felnőttcsapat közvetlen utánpótlása.

A múlt héten az Újpesttel játszottak felkészülési mérkőzést Dunaújvárosban, és sima, 7–2-es győzelmet arattak.

A korosztály szakmai munkáját a felnőttcsapat másod­edzője, a szlovák Jan Vodila irányítja, de az ifjúsági és a serdülő együttesekért felelős Borbás Gergely besegít Vodlilának. Hogy a felnőttek komolyan veszik a junior csapatot, azt az is bizonyítja, hogy az Erste ligás gárda vezetőedzője, a szintén szlovák Miroslav Ihnachak is ott volt a kispadon az újpestiek ellen.

Az is örömteli, hogy a jelek szerint ebben a bajnokságban nem lesz létszámgondja a DAB U 21-es alakulatának, az UTE ellen huszonkettes kerettel léptek pályára. Ami még biztató lehet, hogy a juniorok között szerepelt Pinczés Ben­degúz, Pinczés Olivér, Kovács Erik, Wéninger Balázs, Raduly Norbert, Somogyi Natán és Tamás István is, akik legutóbb a felnőttek szlovéniai túráján is játéklehetőséget kaptak.

Dunaújvárosi Acélbikák – Újpest 7–2 (2–1, 3–1, 2–0)

DAB: Pinczés Bendegúz, Kovács László (kapusok), Vojnits Bence, Pinczés Olivér, Jadlóczki, Bagó, Vojnits Balázs, Wolf, Subotic, Ambrus, Kovács E., Wéninger, Rézmann, Ráduly, Tamás, Barna D., Somogyi N., Gulácsi, Gebei B., Gebei G., Kis B. Vezetőedző: Jan Vodila. Másodedző: Borbás Gergely