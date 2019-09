Az U19-es csapat kevert felállásban lépett pályára

A D. Kohász U 19-es női kézilabdacsapata második mérkőzését hazai csarnokban játszotta az NB I/B-s bajnokság nyugati csoportjának új szezonjában.

A dunaújvárosiak első találkozón a Rinyamenti KC vendégei voltak, és ezen 30-30-as döntetlen eredményt ért el a Kohász. Az utolsó gólt hat másodperccel a találkozó vége előtt büntetőből kapta a Kohász.

A mostani, szombati összecsapáson pedig idehaza a Kozármisleny együttesével játszott a DKKA. Az ellenfélről tudni kell, hogy nagyon erős gárda, a tavalyi bajnokságban bronzérmet szerzett a másod­osztályban. A DKKA U 19-es csapata ezen a találkozón komoly vereséget szenvedett.

DKKA – Kozármisleny 23–41 (11–16)

A DKKA gólszerzői: Husti 6, Gengeliczky 3, Keringer 3, Fodor 3, Vass 1, Pál 3, Koronczai 2, Matucza 1, Kovács 1.

Az első félidőben tartotta magát a Kohász, de a második félidőben mutatott gyengébb teljesítménnyel alakult ki ez a nagyarányú vendég­győzelem. Tudni kell, hogy a csapatban nem játszott Jovovity és Mihály, Koronczai is hiányzott a második félidőben. Ők az MTK elleni NB I-es mérkőzésen szerepeltek a fővárosban. Valamint Takács is hiányzott a csapatból. Illés Márton edző a következőket nyilatkozta: – Az első félidő vállalható volt, ügyeskedtünk, fegyelmezetten játszottunk. Utána elfáradtak a lányok. De mentálisan is visszaestünk. Azok a fiatalok is szerepeltek ezúttal, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak, ők most megilletődötten kézilabdáztak. A második helyen álló Kozármisleny pedig feltüzelve, végig hajtott a mérkőzésen. De ennek ellenére nagyon sok gólt kaptunk.

A csapat a következő mérkőzését Dorogon játssza majd október 5-én.