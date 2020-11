Az összkép alapján megérdemelten nyerték a BVSC elleni rangadót

Küzdelmes, kiélezett végjátékot hozó mérkőzésen szerezte meg a győzelmet a DUE-Maarsk vízilabda-együttese a BVSC elleni, szerdai hazai bajnoki mérkőzésen, így továbbra is veretlen a szezonban.

Dunaújváros

A két csapat hozta a „hagyományokat”, azaz a szokott nagy csatát, a fél­időben ugyan már három góllal vezettek a dunaújvárosiak, de a vendégek rendre felzárkóztak, egyenlítettek, azonban az utolsó pillanatokban Mihók Attila csapata nem engedte ki kezéből a győzelmet és 11–9-re nyert.

Petrovics Mátyás, a vendégek szakvezetője szerint nagyon jó meccs volt, nyilván ez nem vigasztalja őket a vereség miatt. Volt egy rész, amit az ellenfél uralt, a második negyedben el is húztak az elképesztő egyéni hibáik jóvoltából, amikor azt gondolta, a két csapat fej fej mellett tud haladni.

– A fordulás után kijött az a védekezés, amit annyit suly­koltunk, hogy miként tudjuk a Dunaújváros erősségeit kiiktatni, ami azért nem egyszerű feladat. Ezzel tudtunk feljönni, sőt, a kezünkben volt a meccs, amikor egy lefordulás gólt kaptunk egyéni figyelmetlenség miatt. Rettentő bosszantó a vereség, nagyon mérges vagyok, mert minimum a döntetlent megérdemeltük volna, de a végét akár meg is tudtuk volna fordítani. Hiába játszunk jól a szervezett vízilabdában, ha utána elképesztő egyéni hibákkal tönkretesszük az egészet, kidobva a kukába azt a melót, amit elvégeztünk. Aki ránéz az eredményre, azt mondhatja, küzdöttünk, de a DUE-Maarsk megint hozta a papírformát. Pedig ebben több volt a részünkről – tette hozzá.

Mihók Attila azzal kezdte, kollégájával arról beszélgettek a meccs előtt, hogy ne kapjanak infarktust az első három negyedben, mert úgyis az utolsóban szokott eldőlni kettejük találkozója.

– Hiába vezettünk a fél­időben 6–3-ra, ez magabiztos előnynek tűnhet, de nem volt az. Éppen ezért nyugodt sem voltam, infarktust azért nem kaptam, de felkészültem arra, hogy amint általában a hasonló rangadókon, a végjáték kiélezett lesz. Volt egy része ennek a döntő negyednek, amikor pár apróságnak köszönhetően nem tudtuk tartani a léleknyugtató előnyünket. Három olyan ziccerünk maradt ki az utolsó percekben, amihez a BVSC kapusának bravúrja kellett, amihez gratuláltam is neki. Mivel ekkor nem tudtunk dönteni, az ellenfélnek is volt támadása a vezetéshez, de éreztem, hogy benne van a játékunkban a gól. Ahhoz képest, hogy egyáltalán nem vagyunk jó formában, fáradt a csapat, mint az összes többi. Persze, az egy idő után nyomasztó, ha négy helyzet is kimarad, de szerencsére az ötödik és a hatodik bement a végén. A védekezésünk elfogadható minőségben összeállt a meccsre, azt gondolom, a látottak alapján megérdemelten nyertünk, szokás szerint kiváló összecsapáson, amihez gratulálok a BVSC-nek. Szórakoztató meccs volt, nagy kár, hogy nézők hiányában nem volt, aki ezt megtehette volna a helyszínen, mert nyilván Matyi meg én nem ezt a részét fogtuk meg.

A csapat szombaton az év utolsó mérkőzésén Szegeden vendégszerepel, az a találkozó a kötelező győzelem kategóriába tartozik.

