Az ország legjobb játékosai a sziget izzó homokján

Pénteken délelőtt az U 18-as korosztály küzdelmeivel megkezdődött a Szalki-szigeten az országos strandröplabda bajnokság negyedik fordulója, amelyen a sportág hazai klasszisainak szurkolhat a közönség vasárnap délutánig.

Ha július közepe, akkor strandröplabda országos bajnokság a Szalki-szigeten. A rangos seregszemle korosztályos küzdelmei, valamint a felnőtt mezőny selejtezői tegnap kezdődtek a szigeten. A hivatalos megnyitón dr. Bánki Ágnes, a Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) strandröplabdáért felelős vezetője elmondta, immáron harmadik alkalommal tér vissza Dunaújvárosba a torna, amely otthonra lelt a Szalki-szigeten.

– Az országos röplabdaélet egyik fontos bázisa Dunaújváros, ezért is örömteli, hogy a helyi egyesület, valamint a város önkormányzata is támogatja a rendezvényt, amely évről évre egyre több szurkolót vonz. Igazi kánikulai idő várható e hét végén, így bízom benne, hogy sokan kilátogatnak a majd az izgalmasnak ígérkező küzdelmekre.

Izsák Máté, a Dunaújváros önkormányzatának oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottságnak elnöke kiemelte:

– A város büszke arra, hogy évről évre helyet adhat a strandröplabda-bajnokság fordulójának. Az önkormányzat mellett a DVG Zrt. is segíti a rendezvény lebonyolítását, emellett számos helyi önkéntes dolgozik azon, hogy ezúttal is sikeres legyen a seregszemle. Fontos, hogy a szurkolók ezúttal is díjmentesen tekinthetik meg az ország legjobb strandröplabdázóinak küzdelmeit.

Eredmények, U 18 fiú bajnokság: 4. – Búz Barnabás – Fritz Tamás, 3. Dóczi Domonkos – Éliás Balász, 2. Sándor Bernát – Szabó Róbert, 1. Petrik Csanád – Udvarhelyi Márton.

Szombaton 8.30-kor kezdődnek a férfi és női főtábla küzdelmei, amelyek vélhetően ugyancsak este hétig húzódnak majd. A vasárnapi program 8.30-kor a női elődöntőkkel kezdődik, majd 9.20-tól a férfiak lépnek pályára.

A leány U 18-osok majd ezt követően, 10 órától kezdik a küzdelmeket, déltől pedig jönnek a felnőttdöntők, 14 órától pedig a bronzmérkőzések.