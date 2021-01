Az Opten Vasas ellen nem lehet hibázni

Kedden remek mérkőzést láthattak azok, akik előfizettek az Erste Liga bajnokságban folyó meccsekre, amikor a Dunaújvárosi Acélbikák – Gyergyói HK találkozót tekintették meg. Érdemes a két edző véleményét meghallgatni.

Borbás Gergely másodedző, DAB: – Az előző meccseket eltemettük, nem foglalkozunk már azokkal. A srácok a mérkőzés előtt megígérték, hogy bármi történjen is, küzdeni fognak, és ezt be is tartották. Megvoltak persze a hibáink, mennünk is kellett az eredmény után, de a jelenlegi helyzetünkben nagyon kell örülnünk a két pontnak is.

Szilassy Zoltán vezetőedző, GYHK: – Ha jól számolom, már a hetedik meccsünket veszítettük el büntetőkkel, pedig gyakoroljuk is edzéseken. Amiért nagyon bosszús vagyok, az az, hogy amit a harmadik harmadban és az elsőben csináltunk, azt kellett volna a másodikban is, és akkor ez a meccs hozható lett volna. Most tudtunk gólokat lőni, emberelőnyben is szép gólokat szereztünk, de a visszafelé munkánk trehány volt, felelőtlen, és ebből az ellenfél rendkívül veszélyes csatárai gólokat is tudtak szerezni, pedig külön felhívtuk rá a figyelmet, hogy a védekezésünk legyen ugyanolyan feszes, mint két napja Debrecenben. Mentálisan kell javulnunk ahhoz, hogy a jégkorong kevésbé látványos és kényelmes részeiben is kihozzuk magunkból a maximumot.

Bízzunk benne, hogy a Dunaújvárosi Acélbikák a Gyergyói HK ellen mutatott formájánál marad az Erste Liga következő fordulójában is, amikor az Opten Vasas lesz a vendége. A találkozó január 23-án, szombaton 17 órakor kezdődik.