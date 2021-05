Az olimpiai részvételért öt vízilabdázónk küzdhet

Soraiban a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics öt játékosával hétfőn megkezdte a felkészülést az olimpiára a női vízilabda-válogatott. Már az első naptól mindenki a maximumot akarja nyújtani, hiszen közülük csak tizenhárman utazhatnak Tokióba. A kiválasztásban nagy szerepe lesz az egyesült államokbeli edzőtábornak és a világ­ligadöntőnek is.

A margitszigeti keddi sajtónyilvános tréningre érkezők több új, és sokkal fiatalabb arcot is felfedezhettek az ismerős játékosok mellett. Ők, a négy 2008-as születésű vízilabdázó jutalomból vehetett részt a közös edzésen, mint a korosztály országos tehetséggondozó programjának legjobbjai. Egyikőjük pedig a dunaújvárosi klub edzőjének, Brávik Henriettának legnagyobb boldogságára, saját nevelésű játékosa, Schrick Amira volt.

Persze a főszerep a tizennyolcakon és a kapitányon volt. A bő olimpiai keretbe a DUE-Maarsk vízilabdázói közül Gurisatti Gréta, Garda Krisztina, Horváth Brigitta, Magyari Alda és Szilá­gyi Dorottya került be. Közülük Gurisatti ujjtörése miatt (amit az UVSE elleni bajnoki döntőben szedett össze és utána az Euroliga négyes döntőben sem tudott játszani) a labdás gyakorlatokat csak két hét múlva kezdheti el. Gréta azonban magabiztos, hogy így is ott lesz a helye az utazó csapatban, amiért öt kemény évet dolgozott. Emlékeztetőül: 13 játékost lehet majd nevezni a játékokra, közülük 12-t lehet beírni egy-egy mérkőzésre.

Ami a menetrendet illeti, május 21-től június 5-ig amerikai, kaliforniai edzőtáborba utazik a csapat, fontos, hogy a stáb és a teljes keret már be van oltva. Itt a lányok a világ legjobbjával, az USA együttesével készülnek közösen, és játszanak velük hivatalos meccseket is, amelyeket a rangos amerikai ESPN televíziós csatorna élőben közvetít.

– Bízom benne, a lányok kipihenték magukat, de egyszerűen nem adhattam több időt nekik, hiszen az amerikai táborba már felkészülten kell elutaznunk, hiszen ott négy hivatalos mérkőzést játszunk majd az olimpiai és világbajnokkal, én pedig képet kaphatok arról, kit, mennyit és hol lehet használni – idézte Bíró Attilát a szövetség honlapja. Egyébként ide csak egészséges játékosokat visz magával, Gurisatti mellett Parkes is bordatörést szenvedett az Újváros elleni döntőben. Amennyiben nem lesznek teljes értékűek, itthon maradnak, de utána is lesz lehetőségük bizonyítani, hogy helyük van a csapatban.

Ezt követően június 13–21. között Athénban a világligadöntőben kap majd extrém terhelést a válogatott, hiszen hat nap alatt hat mérkőzés vár a lányokra. A legfontosabb nap pedig június 29-e lesz, a kapitány ekkor hirdeti ki az utazókeretet. Utána a még szervezés alatt álló SEAT Kupán (július 9–11.) már az olimpiai csapat játszik. Japánba, az akklimatizációs edzőtáborba július 14-én utaznak, az első meccset az olimpián július 26-án játsszák Oroszország ellen. Aztán az Egyesült Államok, Japán és Kína következik a csoportban.

A csapattal kapcsolatban Bíró elmondta, a gárda bizonyított az elmúlt időszakban az olimpiai kvalifikációs tornán, illetve a világliga európai selejtezőjében, jó az összetétele a fiatal és rutinos játékosoknak, és minden poszton vannak kiemelkedő vízilabdázók, így ez az együttes bármire képes lehet az olimpián. A kerettel kapcsolatban Bíró Attila kiemelte, 7–8 ember helye biztos, „megkérdőjelezhetetlen”.

Primász Ágnes, a DFVE szakosztályvezetője lapunknak elmondta, csak a lányokon múlik, milyen teljesítményt nyújtanak a felkészülési időszakban, és minden adódó lehetőséget miként használnak ki azért, hogy ott lehessenek Tokióban. Tudásban bármelyik más kerettaggal felveszik a versenyt, ezért nagyon bízik benne, mindegyikőjüknek szurkolhatunk az olimpián.

– A klubszezonban nyújtott teljesítmény az egy dolog, ha legalább azt a válogatottnál nem tudja valaki hozni. Azonban mindenképpen önbizalmat kell adjon az eddigi teljesítményük egytől egyig. Ebből csak felfelé tudnak és kell is építkezniük. Szerencsére Grétának is bőven lesz ideje bebiztosítania a helyét és a kapitánynak is több ideje van megtalálni a leghatékonyabb csapatot – tette hozzá.

Kiemelte, minden klub életében fontos, hány válogatottat tud adni, az pedig, hogy most az olimpia évében a DUE-Maarsk még több játékost is ad a keretbe, mint tavaly, az fantasztikus dolog. – Valahol az egyesületben végzett szakmai munka és háttér bizonyítja, továbbra is jó irányba haladunk és tudunk fejlődni.

Primász Ágnes megjegyezte, Schrick Amira nagyon sok játékos közül érdemelte ki azt a megtiszteltetést, amiben most részesült negyedmagával. – Azt gondolom, ez egy életre szóló élmény volt nekik, amiért megdolgoztak. Remélem, pár év és már őket látjuk élesben ezeken az edzéseken. A gyerekcsapatunk is ezüstérmes lett a bajnokságban, azaz nem csak az ő példája mutatja, hogy van kiváló utánpótlásunk, és az építkezésünk folyamatos és állandó – fogalmazott.