Az olimpiai kvótáért a világ legjobbjai ellen kell megküzdeniük

A hétfői szűkítés után a Dunaújvárosi Egyetem-Ma­arsk Graphics mind a négy játékosa bent maradt a keddtől vasárnapig Budapesten, a Duna Arénában rendezett női vízilabda Világliga szuperdöntőn szereplő magyar válogatott keretében. A tét nem kicsi az újabb magyarországi kiemelt eseményen, ugyanis a győztes olimpiai kvótát szerezhet.

Újabb vizes csúcstalálkozónak adhat otthont a magyar főváros a kormány támogatásával, ahol a világ legjobb együttesei küzdenek meg két négyes csoportban egymással. A magyar válogatott kedden egyből a lehető legnehezebb ellenféllel, az Egyesült Államokkal kezd 18.30 órától, amely az elmúlt két olimpiát és világbajnokságot is behúzta, s nem mellesleg szinte az összes eddigi Világ­liga-döntőt – tizenötből tizenkettőt – is megnyert. Bíró Attila szövetségi kapitány csapata az utolsó napokban pont ellene készült a tornára. Rajta kívül szerdán Oroszország (20.15), csütörtökön Kanada (18.30) lesz az ellenfél a csoportban. Pénteken a negyeddöntők következnek, szombaton játszanak az 5-8. helyért, s ekkor rendezik az elődöntőket is. Vasárnap pedig az újabb helyosztók után következik a bronzmérkőzés (18.30 óra), illetve a döntő (20.15 óra). A másik ágon Hollandia, Ausztrália, Olaszország és Kína szerepel.

Bíró Attila azt emelte ki a rajt előtt, hogy a pénteki negyeddöntőn és az azt követő napokon szeretné a legjobb formát mutatni a csapat, ugyanis a csoportkörből mindenki továbbjut, persze nyilván nem mindegy, a másik ágról ki lesz az ellenfél.

A kapitány hétfőn nevezte meg, hogy ki az a tizenöt játékos, akikből kikerülhet naponta a tizenhármas meccskeret. Ennek alapján Magyari Alda, Tóth Eszter, Leimeter Dóra és Máté Zsuzsanna csak a lelátóról szurkolhat, viszont a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics összes behívott pólósa, Gurisatti Gréta, Horváth Brigitta, Vályi Vanda és Garda Krisztina készülhet a találkozókra. – Nem volt könnyű a kijelölés, amit a rövid felkészülési idő sem segített. A játékosok a maximumhoz képest a közepesnél valamelyest erősebb fázisban vannak, bízom benne, a hét második felére sokkal jobbak lesznek. Nem voltak nagy különbségek, nüanszok döntöttek.

Az amerikaiak elleni három közös, kétkapus edzés azért segített, sok olyan dolgot láttam, amit szerettem volna, és persze sok olyat is, amit nem. Munkában vagyunk, meccsről meccsre fejlődni akarunk! – mondta a szövetség honlapjának a kapitány.

Nyilván a magyar csapat számára óriási támogatást nyújthat majd a hazai közönség is. – Természetesen mindenkinek a célja az olimpiai kvóta megszerzése, amire ez az első lehetőség. Nagyon jó a hangulat a csapaton belül, amikor anyukámnak meséltem erről, azt üzente, hogy jól van, de „fogjam vissza” magam, hiszen nem nyári táborba küldött. Bár a légkör tényleg olyan, azért az esetek nagy részében nagyon kőkemény munkát végeztünk, persze így van rendjén, hiszen mindenki tudja, mi a tét. Örülök, hogy ilyen felszabadult mindenki, és ennyire motivált a társaság. Szerintem ennek meg lesz a gyümölcse – fogalmazott Gurisatti Gréta, aki izgalommal várja a keddi rajtot, hiszen reményei szerint újra átélhetik a 2017-es hazai világbajnokság leírhatatlan hangulatát.