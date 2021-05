Az olimpia árnyékában az Eb-részvételért is megküzdenek

A Dunaújvárosi KSE nyolc kajak-kenusa tizenhat nevezéssel szerepel a mától vasárnapig tartó olimpiai és Európa-bajnoki válogatóversenyen, amit már nézők előtt rendeznek meg Szegeden. Kenu egyesben, mivel nincs kvótája az országnak, Kiss Balázs már nem szállhat harcba Tokióért, „csak” a kontinenstornáért, amíg C-2 1000 méteren elvileg verseny nélkül lezárult az ötkarikás válogatás, amivel Molnár Gergely, a DKSE vezetőedzője nem ért egyet.

Óriási csaták várhatóak a Maty-éren a következő napokban, legalábbis azokon a távokon biztos, amik az ötkarikás részvételért mennek. Ennek árnyékában azért a jövő heti Európa-bajnokságra is kvalifikálhatják magukat a legjobbak, a várakozások szerint Poznanban több számban is lehet dunaújvárosi induló.

Ám még vissza az olimpiára. A kapitány, Hüttner Csaba döntése alapján – lásd keretes írásunkat –, C-2 1000 méteren már elkelt a tokiói indulási jog, a hivatalos tájékoztatás szerint. Így Hajdu Jonatán és az újpesti Fekete Ádám nem tud harcba szállni ezért. Elvileg. Ugyanis Molnár Gergely edző lapunknak kifejtette, ő beszélt Hüttner Csabával, aki azt mondta neki, szeretné, hogy Hajduék kijussanak az Eb-re, és amennyiben ott olyan jó teljesítményt nyújtanak, akkor ők is bekerülhetnek az olimpiai csapatba. Ez, hogy pontosan milyen formában működne – tartaléknak mondjuk –, azt nem tudja.

Az ötkarikás játékok mellett azért még több nagy verseny vár a sportolókra

– Ezzel szemben én is olvastam a közleményt, ami viszont ellentmondásban van ezzel. Viszont nekem Hüttner Csaba, amikor telefonon felhívott, akkor jelezte, ha Hajduék jól szerepelnek Poznanban, akkor még lehet esélyük. Ez nem tudom, mit takar, mert nem taglalta, milyen eredményt jelentene. Egyébként elmondtam neki, de nyilvánosan is vállalom bárki előtt, hogy szerintem nem helyes válogató nélkül odaadni egy számot, legyen szó akármelyikről. Ilyen még sosem volt, amiért ki is fogunk állni. A kapitány arról tájékoztatott, hogy az említett döntés nem jelenti azt, hogy Adolfék biztosan indulnak, hanem, hogy bekerültek az olimpiai csapatba. Már leült a DKSE és az Újpest vezetése, az a döntés született, folytatjuk az együttműködést a Hajdu, Fekete páros tekintetében. Az első cél most, hogy a kontinenstornára jussanak ki, és ott ötkarikás számban is rajthoz álljanak, attól függetlenül, mi lesz Tokióval. Töretlenül készülünk tovább, és elsősorban becsületbeli ügynek tekintjük, hogy bizonyítsunk, és megmutassuk azt, jók vagyunk – fogalmazott.

Molnár Gergely hozzátette, azt is megjegyezte a kapitánynak, szerinte nem volt helyes, hogy a tavalyi, a pandémia alatti edzésversenyeket – amiket az Adolf, Fejes páros nyert – rá egy évre is figyelembe veszik. Ugyanis azóta Hajduék sokat fejlődtek, minimális már a különbség az egységek között, vagy közel azonos szinten vannak, amíg 2020-ban sokkal távolabb voltak tőlük.

– Nyilván, mi csináljuk tovább a felkészülésünket, most a válogatón szeretnénk minél jobb eredményeket elérni. A vezetőkkel is azt beszéltük meg, valahol előbb-utóbb bizonyítanunk mindenképpen kell egy nemzetközi versenyen, reméljük, ez a Európa-bajnokság lesz. S azért a szövetség se ellensége saját magának, hiszen ha valamelyik páros netán sokkal jobb lenne, mint az, amelyik kvótát szerzett az országnak, akkor biztosan ők is előbbit indítanák el. Az a biztos, ami már letelt, majd meglátjuk, mi fog történni, de most csak a válogatóra koncentrálunk – tette hozzá.

Azonban az már biztos, C-1 1000 méteren, miután Bodonyi András nem tudta megszerezni a hiányzó kvótát Magyarországnak az utolsó esélyt kihasználva, Kiss Balázs nem szállhat harcba Tokióért, „csak” a kontinenstornáért.

– Akkor eléggé megviselte, hogy az olimpiáról már biztosan lemarad, de szerintem túltette magát már rajta. Megbeszéltem vele, hogy máris itt vannak az új célok, mostantól ezekre fókuszáljunk. A következő a ma kezdődött Európa-bajnoki válogató, a jövő héten pedig már rajtol is a kontinenstorna. A formájával nincsen gond, bízom benne, mentálisan is hasonlóan erős lesz Balázs. Egyébként ezt már a szezon előtt is megbeszéltük mindenkivel, hogy idén nyilván az olimpia a legnagyobb verseny, és az van mindenki figyelmének központjában, de azért lesz még egy Eb és vb is, ahol szintén világklasszisok ellen lehet bizonyítani. Az is nagy dolog – mondta.

Ami pedig a várakozásokat illeti, Molnár Gergely Hajduéktól és Kisstől várja, hogy kivívják az Európa-bajnoki szereplést. Az említettek mellett rajthoz áll még Szegeden Bucsi Bence, Horváth Benedek, Kovács Máté, Kulcsár Dorina, Mányi Zsófia és Slihoczki Ádám is. Utóbbinak párospartnere megsérült, ezért Kiss Balázs ugrik be a helyére.