Az Iváncsa újra a tabella élére állt

A labdarúgó NB III Közép csoportban – itt játszik a Dunaújváros PASE is – szereplő Iváncsa szerdán elhalasztott mérkőzést pótolt be a Paks II ellen idegenben, ami 2–2-es döntetlennel zárult. Ezzel az Iváncsa egyedüliként továbbra is veretlen a szezonban, továbbá jobb gólkülönbségének köszönhetően visszavette a vezetést a Ferencváros II-től úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. A döntetlennel a Paks egy pontos előnyre tett szert a DPASE előtt.