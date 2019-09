Az Iváncsa a Fradi ellen

A 2019/2020. évi labdarúgó Magyar Kupa hatodik fordulójában szerdán 15 órakor a Ferencvárosi TC együttesét fogadja az Iváncsa KSE csapata.

A sorsolást követően a Fejér megyei egyesület szimpatizánsainak egyik szeme sírt, a másik viszont nevetett, hiszen nagy valószínűséggel csapatuk búcsúzik a sorozattól, viszont az ország legnépszerűbb csapatát láthatják vendégül.

A fővárosiak nagy menetelés közepén érkeznek, hiszen az elmúlt héten két, rendkívül komoly összecsapást is játszottak. Csütörtökön az Európa Liga csoportkörének első összecsapásán 1–1-es döntetlent játszottak Barcelonában az Espanyol otthonában, majd vasárnap az NB I második fordulójából elhalasztott összecsapást pótolták Zalaegerszegen, a ZTE vezetőedzője a dunaújvárosi Dobos Barna. Utóbbi találkozón egészen a hajráig vezetett a hazai alakulat, de a 88. és 92. percben szerzett gólokkal fordított a Fradi.

A fentiek ismeretében talán néhány játékosát pihenteti majd a mai mérkőzésen Szerhij Rebrov vezetőedző, de zöld-fehérek játékoskerete rendkívül erős, és a bekerülők minden bizonnyal bizonyítani szeretnének.

A házigazdák az NB III közép csoportjában – ugyanitt szerepel a Dunaújváros ­PASE is – vitézkednek. Az eddigi hét fordulóban ötször nyertek, egy döntetlent játszottak, és csupán csak egyszer szenvedtek vereséget. Az így megszerzett tizenhat ponttal jelenleg a harmadik helyen állnak a bajnoki tabellán. A DPASE a tizedik nyolccal. Érdekesség, hogy a tizenhárom lőtt góljukból ötöt a középső védőt játszó Aradi Csaba szerzett, akit jól ismerhetnek városunk futsal szerelmesei, hiszen évekig játszott a dunaújvárosi gárdában. Természetesen a csapat gólfelelőse továbbra is Balogh László, aki az elmúlt idényben az NB III közép csoportjának a gólkirálya volt, de ebben a szezonban sérülés miatt néhány meccset kihagyott. Aradi Csabán kívül Szauter István és Szellák Soma neve is ismerősen csenghet az újvárosi szurkolók fülében.

A nem mindennapi találkozóra készülnek a hazai csapat szurkolói is, akiknek egy része a nagy nemzetközi csatákhoz hasonlóan külön erre a meccsre készített sálakban feszít majd a pálya körül. Borítékolni lehet, hogy a kupameccs kezdő sípjelekor egy gombostűt sem lehet majd leejteni az iváncsai sporttelepen.

A hatodik körből ezen összecsapás mellett még a Kiskunfélegyháza – ZTE találkozót rendezik meg, szintén ma. A Dunaújváros PASE vasárnap lépett pályára és a megyei I. osztályú Biatorbágyot 1–0-ra legyőzve jutott tovább.