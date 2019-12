Az idei év az építkezésről szólt, és nagy családdá vált klubjuk

Derűs, barátságos, szinte családias beszélgetések közben zajlott a Dunaferr DUE Dutrade FC felnőtt csapatának évzáró ünnepsége a múlt héten pénteken este. Kíváncsiak voltak egymásra, és a felmerülő kérdésekre előretekintő, a közös jövőt építő válaszokat adtak.

Az asztalok mellett barátságban foglaltak helyet a támogatók, a klub vezetői, a játékosok és az őket egész éven át segítő stáb tagjai. Akár egy jól megkomponált show-ban, a komoly beszámolók és tájékoztatók mellett folyamatosan egyre derűsebb és szellemes program­elemek követték egymást. Az elegáns vendégek nagy örömére a csapat, egy, a számukra talán új, szerethető arcát mutatta be. A pazar vacsora szinte „csak” egy kellemes ráadása volt a jól sikerült rendezvénynek.

Barátsággal, de kritikusan is

Zemankó Zoltán, a klub csapatainak vezetője alapos, de könnyen követhető beszámolóval tájékoztatta a meghívottakat. – A rendezvényünkre megtelt a terem, sok támogatónk élt a meghívásunkkal. Ezt egy jó üzenetként értelmezem, hiszen a mostanában hozzánk csatlakozók személyesen is meg akartak ismerni bennünket, a régebbi partnereink pedig kíváncsiak voltak arra, ma milyen válaszokat adunk a kérdéseikre. Megfelelő hosszúságú időt töltöttünk el együtt ahhoz, hogy megbeszélhessük a szezon történéseit. A támogatóink időnként kritikus, de építő szándékú hangot ütnek meg, ami egy nagyon jó dolog, mert azt jelenti, hogy bár kívülről, de mégis együtt élnek velünk, fontos számukra a csapatunk – fogalmazott köszöntőjében.

Majd arról beszélt, az életükben az építkezés éve volt az idei. Megfiatalított kerettel vágtak neki a bajnokságnak, fejlődésük biztosítására a szakmai munka mellett, a támogatók segítségével minden tőlük telhetőt megtesznek.

– A klubunk nagy családdá változott a szponzorokkal, a játékosainkkal, a hozzánk csatlakozott sok utánpótláskorú kisgyerekkel és a szüleikkel együtt. Nagy örömünkre a létszámunk olyan szépen megnövekedett, hogy az idén már külön ünnepséget kellett tartanunk a legfiatalabbjainknak. Ez kellemes „teher” volt a számunkra. A karácsonyi ünnepségünk a felnőtt játékosaink számára egy igazi csapatépítő program is volt. Látva és élvezve a most már hagyománnyá vált egymást megajándékozó szertartásukat, kitűnik a remek csapategységük. Az egyéni, személyre szabott apró játékos ajándéközönt mindenki látni akarta, és a hozzá társított derűs „méltatások” is kíváncsi közönséget találtak maguknak. A közös produkció szinte már a stand up világát idézte, és a kívülállók számára is közelebb hozta a játékosokat. Úgy gondolom, hogy minden esemény, ahol ilyen aktívan vannak együtt a fiúk, a közösségüket építi. A fiatalok és az idősek harmóniában végzik a dolgukat. Az előbbiek folyamatosan építkezhetnek a társaik tapasztalatából, amit szívesen adnak át nekik. Óriási sikernek tartjuk, hogy Pál Patrik a felnőtt válogatott keret tagja mellett az U17-es nemzeti együttesben Dorogi Benjámin és Szabó Zalán is sikeresen szerepel. Ez mindenképpen pozitív példa lehet a többiek számára – tette hozzá.

A felsőházban folytassák a küzdelmet!

Matuss Péter, az egyik kiemelt támogató, az ISD Dunaferr Zrt. pénzügyi és számviteli igazgatója erről is beszélt az ünnepi köszöntőjében!

– Azt látom, a kitűzött célok elérésébe a csapat bele tud férni. A csapat vezetőjével való beszélgetések nyomán azt is megtudtam, sokat kell azért küzdeni, hogy jól menjen a játék és jöjjenek az eredmények. Látni való, hogy a csapatot néhány szezonnal ezelőtt jellemző, mindenkit boldoggá tevő sikeresség nem könnyen ismételhető meg. Azt gondolom, főleg a felnőtt csapat számára komoly feladatok várnak. A bajnokság most körülbelül a felénél tart, tehát még sok szép eredményt lehet elérni. Messze álljon tőlem, hogy mint főtámogató nyomást helyezzek a csapatra, vagy a vezetőkre. Inkább szurkolóként szoktam nyilatkozni a csapat eredményeiről. Ezzel együtt is azt szeretném, ha a felsőházban folytassák a küzdelmet. Az kétségtelen, hogy a főtámogatók számára a gazdasági eredmények szempontjából az idei nem egy jó év. Tudjuk, a bajnoki szereplés eredmény orientáltság, ami a megfelelő anyagi hátteret is megkívánja. Sajnos az elmúlt években a Dunaferr ebben nem tudott annyival többet adni, mint amit a versenyhelyzet szükségszerűen indokolt. Örömmel hallottam és látom, hogy ennyi támogató áll a futsalcsapat mellett. Nagyon nagy örömmel venném azt is, hogy ha minél többet, egyre nagyobb anyagi erővel sikerülne melléjük állítani! Kétségtelen, hogy az itteni vezetők maximális felelőséggel, hozzáértéssel és odaadással irányítják a csapatot. Úgy gondolom, azokkal a keretekkel, amik a rendelkezésükre állnak, a lehető legjobban gazdálkodnak. Azt hiszem, hogy a naptári év végén mindenki megelégedve vonhat mérleget, mert a célok elérhetők és teljesíthetők. A ránk váró feladatokat meg kell oldani. Amennyiben az sikerül, akkor a szezon végén, az örömnek és az ünneplésnek jön el az ideje.

Helye van a város sportéletében a futsalnak

Barta Endre a kiemelt támogató, Dunaújváros Megyei Jogú Város humán ügyekért felelős alpolgármestere bevezetésképen elmondta, hogy gyermekkori szálak kötik a labdarúgáshoz, s ezek között ott vannak a régi Merényi kupán való részvételek. Szívesen emlékezett a régi edzőire, Czigler Ernőre és Andriska Vilmosra is, akik mellett, ahogy ő is, sokan lettek egy életre a sportág elkötelezett hívei. – Személy szerint nagyon örülök, hogy a Nemzet Sportvárosában megvetette a lábát a futsal. Elmondhatom, hogy nagyon komoly koncepció készül a város sportéletének a segítésére. Ebben ennek a szakágnak is helye van. Mindenkinek sok sikert kívánok a jövőre, hajrá dunaújvárosi futsal!

Németh Péter csapatkapitány a következőket nyilatkozta: – Különleges dolog ez az évértékelés a csapat életében. Majdnem a nyárig húzódott az elmúlt szezon, amit az ismert eredmények miatt a meg nem ragadott lehetőségek évének nevezhetünk. A kimagasló eredményekről sajnos a kupában és a bajnokságban is, egy-egy szerencsétlenül végződő mérkőzésen lecsúsztunk. Ami pedig most zajlik, az a bajnokság új lebonyolítási rendje miatt nagyon küzdelmes időszak. Minden mérkőzés szinte „élet-halál” küzdelmet jelent, amiben eddig sajnos nagyon sok pontot hullajtottunk el, amik nagyon remélem, hogy nem fognak hiányozni a végelszámolásnál. Az évzáró, karácsonyi rendezvényünk nagyon jól sikerült, amelyen a támogatóink és az évközi segítőink társaságában kellemes hangulatban zártuk le 2019-et. Végül kötetlenül, barátokként, egymást megajándékozva töltöttük el az estét.