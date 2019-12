Az ide évben teljesé vált a DUFK SE!

Dobos Lászlóval és Pap Istvánnal beszélgettünk az idei év eseményeiről, valamit a következő év terveiről, céljairól.

– Hogyan értékelitek az idei évben kitűzött vállalásaitokat, miben sikerült előre lépni és miben kell még fejlődni az egyesületnek?

Dobos László:

Rendkívül mozgalmas, és mondhatom minden tekintetben sikeres év áll mögöttünk

Egyesületünk alap célkitűzése az volt, hogy minden versenyző korosztályban képviselni tudjuk egyesületünket és ez az idei nyártól sikerült is. A tavalyi szezonhoz képest mintegy negyven játékossal bővültek korosztályaink, így mára elmondhatjuk, hogy U7-től U19-ig minden utánpótlás korosztályban jelen vagyunk az aktuális versenyrendszerben! Kiemelném amatőr felnőtt csapatunk sikerét is, hiszen egy év után sikerült osztályt váltani, és a megyei másodosztály meghatározó csapatává lenni. Természetesen tudjuk, rengeteg mindenben fejlődni kell, hiszen a mai kor feltételeinek minden nap meg kell tudni felelni, ezért nincs megállás.

Jövő évi terveink között rengeteg cél fogalmazódott meg a stáb évzáróján. Elsődlegesen az utánpótlás csapataink fejlődésének biztosítása a fő cél, ennek érdekében szakmailag szeretnénk minden tekintetben előre lépni.

Stábunk felkészültségét külföldi tapasztalatszerzéssel szeretnénk frissíteni, melyre lehetőséget ad Olasz partner csapatunk az FC Südtirol,valamint egy Holland első osztályú Klub is. Ennek kapcsán szóba jött tehetségeink menedzselése is, amire a jövőben extra hangsúlyt fektetünk. Továbbá szeretnénk szintet lépni a versenyeztetés színterén, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi megyei UP csapatainkat az NB-s bajnokságokban fogjuk szerepeltetni a következő szezontól.

– Szépen összeállt a felnőtt csapat is. Mi a következő lépcső a „Nagyokkal”?

Pap István:

Először én is örömömet és büszkeségemet említeném meg, amire az idei év, és ez a rengeteg nagyszerű sportoló ad okot! Az ahogyan és amennyit dolgoztak U7-től a legnagyobbakig!

Rátérve a Felnőtt csapatra: nyáron másodikként végeztünk újonnan alakuló csapatként a harmad osztályban, ezzel lehetőséget teremtve, hogy szintet lépjünk. A Srácok ebben az osztályban is hozni tudták– 1-2 mérkőzést kivéve- azt a tudatos, domináns és tetszetős futballt, amiért ennyit dolgoznak! A szerzett pontok tekintetében van némi hiányérzetünk, de a pályán látottak és a rengeteg pozitív visszaigazolás kárpótol! A téli felkészülés során, több másik megye komoly megye1-es csapatai is szeretnének velünk edzőmeccset játszani, mert „hallják”, hogy milyen futballt játszunk! Amikor azt halljuk vissza a Szövetségből, hogy „üde színfoltja” vagyunk a megye labdarúgásának, akkor mondhatok mást, mint hogy büszkék vagyunk!

Tavasszal a 3-4. hely elérése a célunk és ha minden a terveink szerint alakul, ismét osztályt szeretnénk lépni, de ehhez még rengeteget kell dolgoznunk!!

Köszönjük mindenkinek az egész éves Segítséget, Támogatást és Szurkolást!