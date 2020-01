Az Európa-bajnokság főpróbáját nálunk tartja a magyar együttes

A dunaújvárosi vízilabda-egyesület számára is nagy elismerés, hogy a magyar női vízilabda-válogatott nálunk játssza le a jövő héten kezdődő Európa-bajnokság főpróbájának számító egyetlen nemzetközi tornáját szombattól hétfőig.

Bíró Attila szövetségi kapitány csapata Franciaország, Kína és a 2010-ben, 2012-ben és 2018-ban Európa-bajnoki ezüstérmes Görögország ellen ugrik medencébe a Fabó Éva Sportuszodában. A magyar keret már tizenhat főre csökkent, de a kontinenstorna rajtjáig még újabb nehéz feladatként további három nevet kell kihúznia a szakvezetőnek. Az első körös szűkítés áldozata lett a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Grap­hics négy játékosa közül Horváth Brigitta, így Garda Krisztina, Gurisatti Gréta és Vályi Vanda harcol még azért, hogy ott lehessen a budapesti Eb-n.

Ezért pedig a többiekkel együtt, a dunaújvárosi tornán is nyilván beleadnak majd mindent. Csakúgy, mint azon az évzáró, egymás elleni mérkőzésen, ahol Bíró Attila nagyon komoly tétet dobott fel, a vesztes félnek le kell mosnia a győztesek szponzorautóját. Természetes, hogy parázs csata kerekedett a találkozóból, hiszen mindenki mosatni akart.

Egyébként a franciák – akiknél a dunaújvárosiak légiós centere, Geraldine Mahieu is minden bizonnyal szerepet kap a három találkozón – és a kínaiak már csütörtökön a Fabó Éva Sportuszodában edzettek, a magyarok pedig pénteken délelőtt 10.30 órától tréningeznek ott és aznap érkeznek a görögök. Ahhoz, hogy minden tökéletes legyen a Magyar Vízilabda Szövetséggel közös szervezésben, Kis-Primász Ágnes szakosztályvezető hetek óta nagyon sokat dolgozott kollégáival. Lapunk érdeklődésére elmondta, az MVLSZ kereste meg őket ezzel a lehetőséggel, amit természetesen nem akartak kihagyni: – Persze, hogy kaptunk az alkalmon, hiszen ország és világ előtt megmutathatjuk, milyen szép létesítményt kaptunk, ami egy válogatott eseményt is kiválóan ki tud szolgálni, s persze a város nevét is öregbíti. Örömmel mondhatom, eddig az összes, a tornához kapcsolódó követelménynek megfelelt a létesítmény, reményeim szerint úgy lesz minden, ahogyan elterveztük. Arról nem is beszélve, ez az esemény valahol a dunaújvárosi klubban folyó munka elismerése is.

A szakosztályvezető emlékei szerint utoljára nagyon régen – amikor még ő is vízilabdázott – játszott nálunk a nemzeti csapat, tehát tényleg itt volt az ideje a visszatérésnek, amit nem esetinek terveznek. – Azt gondolom, ha ez a három nap jól sikerül, akkor hamarosan ismét láthatjuk Dunaújvárosban a válogatottat, de immár hivatalos tétmérkőzésen is. Azért van már némi rutinunk a szervezésben, ha nem is ilyen komoly eseményt, de nemzetközi kupameccseket, utánpótlás-válogatott tornákat már rendeztünk. Ennek ellenére nagyon izgulok, mert ez mégsem egy Euroliga-forduló, aminek persze nagy súlya van, de most a felnőtt magyar válogatottról beszélünk, amely három hét múlva kijuthat az olimpiára is. Ezért teszünk meg mindent, hogy a magunk részéről, a szervezés sikerességével segítsük a csapatot ezen az úton.

Mivel ez lesz első és egyetlen hazai fellépése a csapatnak, ráadásul egy magyarországi rendezésű Eb előtt, arra számítanak, hogy mind a média, mind a szurkolók részéről nagy lesz az érdeklődés. Ami pedig a dunaújvárosi játékosokat illeti, az Európa-bajnok tapasztalatból mondja, hogy a DUE-Maarsk vízilabdázói számára hatalmas élményt jelenthet hazai pályán, itthoni közönség, a család, a barátok előtt szerepelni címeres dresszben.

– Arról nem is beszélve, hogy egyesületünk összes tagja számára is nagy dolog ez az esemény, testközelből láthatják a fiatalok, hogy a kitartó munka eredményeként hova lehet eljutni. Bízom benne, közülük is minél többen itt lesznek a felújított uszodánk nemzetközi debütálásán – tette hozzá.

A 16-os keret. Kapusok: Gangl Edina (UVSE), Kasó Orsolya (FTC), Magyari Alda (Eger). Mezőnyjátékosok: Antal Dóra (UVSE), Garda Krisztina (DUE-Maarsk), Gurisatti Gréta (DUE-Maarsk), Gyöngyössy Anikó (BVSC), Illés Anna (FTC), Keszthelyi Rita (UVSE), Leimeter Dóra ­(BVSC), Máté Zsuzsanna (FTC), Parkes Rebecca ­(UVSE), Rybanska Natasa (UVSE), Szilágyi Dorottya (Eger), Szücs Gabriella ­(UVSE), Vályi Vanda (DUE-Maarsk).