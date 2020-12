Az éremeső mellett nagy egyéni csúcsok a dunaújvárosi úszóktól

A hétvégén a Dunaferr SE rendezésében a Fabó Éva Sportuszodában rendezték meg az országos delfin, cápa és gyermek országos úszóbajnokság Közép-Dunántúl és Pest megye régiójának versenyét. A házigazda klub fiataljai alaposan kitettek magukért, hiszen nyolcvannál több érmet szereztek, ráadásul nagy egyéni csúcsokat elérve.

Az Intercisa Kupa után ismét nagyszabású megmérettetés helyszíne volt Dunaújváros, a három napon át tartó korosztályos seregszemle több száz résztvevővel.

A sportolók, az edzői kollektíva munkáját dicséri

Bene Vera, a dunaújvárosi szakosztály vezetője érdeklődésünkre elmondta, mivel a nyáron az országos bajnokságok minden utánpótlás-korosztályban elmaradtak, ezért a Magyar Úszó Szövetség őszre hirdette meg ezeket, viszont regionális szinteken három korosztályban.

– Kilenc régió megkapta tehát a feladatot, hogy rendezze meg a saját versenyét, azonban Pest régiónak, tehát nem Budapestnek, nincsen ötven méteres uszodája, ezért megkértek minket, hogy Dunaújvárosban lehessen az ő versenyük is. Így összevontuk a saját területünkkel az övékét, ezáltal a két régió összes klubja képviseltette magát nálunk, közel kétszázhetven résztvevő érkezett. Ez igen nagy létszám, ezért szétbontottuk mindhárom napon a versenyprogramot délelőtti és délutáni futamokra, előbbiben a három fiatalabb évjárat, utóbbiban a három idősebb szerepelt. Ezzel lefeleztük a létszámot, kétszer futtattuk le egymás után a számokat pont azért, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük a találkozások számát, s persze ezen túl is minden járványügyi előírást betartva – mondta.

Ami pedig a rendezést és a dunaújvárosiak szereplését illeti, Bene Vera boldogan közölte, egyöntetűen fergetegesen sikerült mindkettő.

– A rendezés tekintetében a technika mellett a versenybírók és minden közreműködő nagyon jól teljesített. Hasonlóan a medencében érdekelt úszóinktól, hiszen összesen nyolcvannégy dobogós helyet szereztünk, ebből huszon­nyolc arany-, huszonhét ezüst- és huszonkilenc bronzérem volt. Ami ezen felül még örvendetesebb, hogy az összes gyerekünk óriási egyéni rekordokat ért el, emellett nagyon jókedvűen versenyzett. A november közepén rendezett Intersica Kupánkon is dőltek a csúcsok, most pedig ahhoz képest is további javulás következett be. Mindez persze nem véletlen, május óta nagyon sokat dolgoztak sportolóink, most pedig mind­ennek kézzelfogható eredménye is született, ami az edzői kollektíva odaadó és elhivatott munkáját is dicséri. Nem véletlenül mehetett haza mindenki nagyon elégedetten vasárnap este. A leginkább, akit külön szeretnék kiemelni, az Kovács-Seres Hunor, hiszen ő összesen kilenc egyéni és váltó számban szerzett aranyérmet. Az időeredményei pedig egyszerűen fergetegesek lettek, gyakorlatilag nem voltak ellenfelei. Mivel a többi régióban is egyszerre zajlott ez az országos bajnokság, így összehasonlítottuk a többiek eredményeivel, és azt kell mondjam, Hunor nem egy számban ranglistavezető lesz a korosztályában, és nagyon erős időkkel – tette hozzá

Megtudtuk, a legkisebbek számára ez volt az év utolsó komolyabb versenye, a többiek esetében pedig eldől, hogy mennyien vesznek részt a kaposvári cikluszárón. A csütörtökön befejeződött országos bajnokságon pedig nem volt Dunaferr SE-induló, ugyanis most felnőtt korú úszójuk nincs, fiatalabbakat nem neveztek. A szakosztály a 2020-as esztendőt szeretné egy házi verseny keretében búcsúztatni, viszont a hagyományos évzáró ünnepséget a pandémia és a korlátozó intézkedések miatt a szokott formájában nem tudják megrendezni. Utána pedig jöhet a téli szünet és a jól megérdemelt pihenés.