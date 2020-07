Az erdélyiek készen állnak

Tegnapi számunkban kezdtük el firtatni, mi is van az Erste Liga jégkorongcsapatai körül. A Ferencvároson és a MAC HKB Budapesten túljutottunk, most megtekintjük, mi a helyzet Erdélyben.

A jégkorongot kedvelők számára nem ismeretlen, hogy Székelyföldön a hoki nemzeti ügy. Ezért ott minden követ megmozgatnak azért, hogy minél jobb csapatuk legyen. A székelyföldi jégkorongot támogatja a magyar állam is. Így talán érthető, igen komoly erősítéseket hajtottak végre a holtszezonban, ami nem véletlen, mivel mind a három erdélyi csapat nem titkoltan az aranyérmet szeretné megszerezni a ligában.

A székelyek kirakatcsapata az SC Csíkszereda, amely legutóbb a csonkán befejeződött Erste Ligában a Ferencvárossal megosztott bajnok lett, de előtte alanyi jogon kétszer is megnyerték az Erste Liga elődjét, a MOL Ligát.

Náluk ami biztos, hogy marad a kanadai edző, Jason Morgan, aki korábban Dunaújvárosban is dolgozott, nem is sikertelenül.

Hozó Levente másodedző a csapat honlapján az alábbiakat nyilatkozta: – Kijelentettük, hogy erős a keretünk, jó csapatunk lesz, és mindent meg szeretnénk nyerni, ami persze nem lesz egyszerű, mert mindenki erősít. Sikerült egyben tartani a tavalyi hazai magot, ez nagy előrelépés a számunkra. Taratuhin, Kuljas és Szamankov már aláírt. Tárgyalások zajlanak másokkal is, a tavalyi légiósokkal is beszélünk folyamatosan. Ha őket nem sikerül visszahozni, vagy a járvány miatt nem tudnak csatlakozni, akkor hasonló szintű játékosokat próbálunk igazolni. Ahogy mindig, ezúttal is cél az, hogy nyerjünk meg mindent: az Erste Ligát, a román kupát és a román bajnokságot – árnyalta tovább a Sportklub célkitűzéseit az interjúban a másodedző.

A legnagyobb változás a Gyergyói HK-nál történt. Az eddig középszintű csapat egyértelműen a bajnoki címre tör. A kerete majdnem teljesen kialakult. A tavalyi csapat legjobbjait megtartották, és melléjük nemzetközi szinten is komoly játékerőt képviselő hokisokat szerződtettek, és őket erősíti majd Silló Arnold is, aki a legutóbbi idényben a DAB játékosa volt.

Azt talán már mondani sem kell, a Brassó is Erste Liga-győzelemre tör. A csapat magját ott is megtartották, és persze „szemtelenül” erősítettek is. A szlovák Tomas Klempa a MAC Újbudából érkezett, aki képes minden szezonban pont/mérkőzésátlagot hozni. Emellett igazoltak egy kiváló kanadai szélsőt, Carlo Finuccit, aki olasz neve ellenére sohasem játszott Olaszországban. Legutóbb a brit bajnokságban szerepelt, ahol 221 meccsen 83 gólt lőtt és adott 114 gólpasszt. Emellett megszerezték a csehek igen gól­erős csatárát, Radim Valchart a DVTK Jegesmedvéktől.

Az bizonyosnak tűnik, az erdélyi együttesekkel nagyon számolni kell.