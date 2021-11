Az első rangadó jön, most ugrik a majom a vízbe

A női vízilabdázók számára öt sima győzelem után következik az igazi erőpróba a BVSC ellen

A DFVE női vízilabdázói eddig öt papírforma- győzelmet szereztek a bajnokságban. A hatodik meccsük azonban szombaton 15 órától már kőkemény csatát ígér, hiszen Mihók Attila csapata a BVSC vendége lesz.

A fővárosiak a Fradi elleni rangadón elért döntetlennel „melegítettek” a dunaújvárosiakra, Gurisattiék pedig szerdán a Szentessel játszottak egy sima meccset, aminek a vége 19–4-es siker lett.

Szellák Csenge azt mondta, amennyiben ilyen összeszedetten és odafigyelve fognak védekezni, mint szerdán, akkor abból könnyebb lesz a támadásokat is vezetniük a ­BVSC ellen is.

– Ez lesz az első igazi rangadónk, talán az Eger elleni mérkőzés volt eddig az, amire konkrétan készültünk. Azonban most ugrik a majom a vízbe – foglalta össze tömören a lényeget Mihók Attila.

A felnőttcsapat keretében az ifjak közé tartozó Somogyvári Lili pozitívumként fogja fel, hogy amit eddig gyakoroltak, azokat sikeresen tudták alkalmazni szerdán a bajnokin is. – Természetesen akadtak még hibák a játékunkban, de ezeken a hátralévő időben próbáltunk javítani. Az is örömteli, az előző találkozókhoz képest a védelem sikeresen összeállt, a blokkok végre a helyükre kerültek, az egymással történő kommunikáció is, amit a négy kapott gól mutat. Ezekkel a pozitív dolgokkal a hátunk mögött vidáman vághatunk neki a rangadónak, ahol természetesen győzni szeretnénk – fogalmazott.

A forduló további párosítása: III. Ker. TVE – Tatabánya, Szentes – UVSE, Győr – FTC, Eger – Szeged. A bajnokságban jövő héten szünet lesz a Fradi és BVSC Euroliga-selejtezője miatt. A DFVE és az ­UVSE, mint az előző szezon négyes döntőjének résztvevője, csak a következő körben, decemberben kapcsolódik be. A lányok utolsó idei bajnoki mérkőzése november 27-én ismét egy rangadó lesz, akkor a Fradi érkezik. A találkozót az M4 Sport közvetíti majd.

