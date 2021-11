Az első hazai rangadó jön, ami az év utolsó bajnokija

A szezon második rangadóját vívják szombaton 20 órától hazai medencében a vízilabdás hölgyek, amikor a Ferencváros lesz az ellenfél. Nem számítanak könnyű meccsre, de itthon akarják tartani a pontokat.

Öt sima siker után a BVSC elleni, első igazi erőfelmérőt is magabiztosan, 13–9-re húzta be végül a ­DFVE, így hibátlanul áll a bajnokság élén az UVSE-vel, jobb gólkülönbséggel előzve azt.

Szombaton aztán ország-világ előtt – az M4 élőben közvetít – jöhet az újabb próbatétel az FTC-vel szemben. Igaz, a vendégek már nem hibátlanok, éppen a BVSC ellen végeztek – némi meglepetésre – döntetlenre. Viszont a hétvégén sikerrel vették az Euroliga selejtezőkörét. A sorsolás szeszélye nyomán aztán a dunaújvárosiakkal kerültek egy csoportba a következő körben.

Érdeklődésünkre ­Gurisatti Gréta azt mondta, a bajnokság előrehaladtával egyre jobban játszanak. A BVSC elleni találkozó volt az, amit mindegy, hogy, de meg kellett nyerni. Szerencsére ez végül könnyen ment, ennek pedig kifejezetten örül.

– Azt érzem magunkon, folyamatosan fejlődünk, persze, ez az összecsapás megint más próbatétel lesz. A BVSC második sora fiatalokból áll, ezzel szemben náluk együtt maradt a keret, s még igazoltak is. Szerintem egyetlenként erősödtek az előző szezonhoz képest. A szombati rangadón attól is sok függ, a cseréink mennyit tudnak hozzátenni majd a játékhoz. Bízom bennük, és abban is, nem nyomasztja őket a teher – nyilatkozta.

Megjegyezte, igazi rangadóra van kilátás, hiszen hasonló játéktudással rendelkezik a két fél, de reméli, a mögöttük hagyott több edzésmunka a mérkőzés végén ki fog jönni. Az, hogy a Fradi meglepetésre ikszelt a BVSC-vel, csalóka is lehet. – Nyilván ebből azért ne induljunk ki, és a szezon eleji formát se nézzük, hiszen a rajton Szegeden mi is elég nehézkesen vízilabdáztunk. Mostanra már jóval összeszokottabb csapatot alkotnak, de azon leszünk, hogy megnyerjük ezt a fontos találkozót is – tette hozzá.

Ismert, a DFVE keretének egy része kicserélődött, sok fiatal került be a csapatba, azonban Mihók Attila által olyan védekezési és támadási struktúrájuk van, aminek ismerete minden ideérkezővel szemben elvárás. Viszont az újak közül legtöbben az utánpótlásból érkeztek, így az alapgondolkodásuk, tudásuk ugyanaz. Az esetleges hiányokat mind jobban sikerül betömni, és a fiatalok is rendesen felnőnek a feladathoz.

A mérkőzésre akciókkal is készül a klub, azon testnevelők, akik diákjaikkal érkeznek, ingyenesen mehetnek be a meccs­re. Jelentkezni a klub közösségi oldalán lehet, a lehetőséget hirdető bejegyzésnél.

– Azért találtuk ki ezt az ötletet, hogy megszólítsuk a diákokat, a fiatalokat is. Bár azt gondolom, végre az első hazai rangadónk jön, szerintem sok néző lesz. A tombolát is újra visszahozzunk, mert már régen volt. Aki a klub színeibe öltözve érkezik, azok között dedikált labdákat, pólókat sorsolunk ki. Ezekkel is szeretnénk meghálálni közönségünknek a kitartást és buzdítást, mert nagyon sokat jelent nekünk – mondta.

Az uszodában a maszk használata kötelező, a belépés feltétele pedig a jogszabályok szerint 18 év felett védettségi igazolványhoz kötött.