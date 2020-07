Az első edzőmeccs jön

A 2020/2021. évi NB III-as labdarúgó-bajnokság augusztusi rajtjára készülő Dunaújváros PASE együttese szombaton 11 órakor felkészülési mérkőzést játszik a MOL Fehérvár FC második számú csapata ellen. A találkozó helyszíne a pálhalmai Agrospeciál Sporttelep lesz.

A DPASE kerete alaposan megfogyatkozott az elmúlt időszakban, de a napokban két új játékos leigazolása is megtörtént. A védelem megerősítésére érkezett Lakatos Gergő, aki Kalocsán lett igazolt labdarúgó. A huszonhét éves játékos ezt követően játszott a Paks, a Kaposvár, a Jászberény és legutóbb a Mosonmagyaróvár együtteseiben.

A másik érkező Kesztyűs Máté, aki szélsőként vethető be. A huszonkét éves játékos Pakson nevelkedett, majd pályára lépett a PMFC és az UFC Szekszárd színeiben. Ezzel még nem zárult le az átigazolási szezon az újvárosiak számára, hiszen a székesfehérváriak elleni összecsapáson több próbajátékos is szerepel majd az együttesben, akik meggyőző teljesítmény esetén Dunaújvárosba kerülhetnek. A bajnoki csoportok létszámáról, illetve a csapatok elosztásáról rengeteg men­de­monda keringett az utóbbi napokban, de a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján tegnap egyértelműsítette a létszámot.

A 2020/2021. évi NB III-as férfi felnőtt bajnokságra az MLSZ versenybizottsága első körben az alábbi nevezéseket fogadta el: Balassagyarmat SE, Balatonfüredi FC, Bicskei TC, BKV Előre, BVSC-Zugló, Ceglédi VSE, Diósgyőri VTK II, Dunaújváros PASE, Debreceni VSC II, Eger SE, Érdi VSE, Erzsébeti SMTK, FC Nagykanizsa, Termálfürdő Tiszaújváros, MOL Fehérvár FC II, Ferencvárosi TC II, Füzesgyarmati Sport Klub, HR-Rent Kozármisleny FC, Budapest Honvéd MFA II, Iváncsa KSE, Jászberényi FC, Kecskeméti TE, Komárom VSE, Körösladány MSK, Lipót Pékség SE, Mezőkövesd Zsóry FC II, Monor, MTE 1904 Mosonmagyaróvár, Paksi FC II, Pápai Perutz FC, Puskás Akadémia FC II, Putnok FC, Rákosmente KSK, Salgótarjáni BTC, Sényő-Carnifex FC, SC Sopron, Szegedi VSE, Szentlőrinc SE, Taksony SE GP Solar, Tatabányai SC, Tiszafüredi VSE, Tiszakécskei LC, Újpest FC II, Vác FC, Kisvárda Master Good II, VLS Veszprém, Zalaegerszegi TE FC II. Hiánypótlást követően a következő csapatok is zöld utat kaptak: Dabas-Gyón, FC Dabas, Hatvan, Gárdony VSE, Hódmezővásárhely, Majos, Ménfőcsanak, Sajóbábony, THSE-Szabadkikötő, UFC Szekszárd, Tállya, III. KER. TVE.

Ez tehát összesen ötvenkilenc klubot jelent. Az NB III mezőnyébe két csapat nevezésének elbírálása még folyamatban van. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségének korábbi döntése értelmében, az MLSZ versenybizottsága az NB III bajnokság létszámát 60 főre (3 x 20 csapat) fogja feltölteni. Azonban a hírek szerint a Szentlőrinc SE egy osztállyal feljebb kerülhet, az így üresen maradó két helyre a Nagyatád és a Gyöngyös együttese kerülhet. Ezek után már csak a csoportbeosztásokat kell elvégezni.