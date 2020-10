Az első bajnoki rangadójukon is a győzelem a cél az UVSE ellen

A női vízilabda bajnoki szezon első csúcsrangadóját játssza egymással szombaton 17 órától a Fabó Éva Sportuszodában a friss Magyar Kupa-győztes Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics és a címvédő UVSE együttese. Igaz, hogy ez még „csak” az első alapszakaszbeli találkozójuk lesz, de a két fél számára minden egymás elleni mérkőzés parázs csatát jelent.

Nyolc hónapon belül két Magyar Kupa-fináléban is a dunaújvárosi csapat bizonyult jobbnak az utóbbi évek egyeduralkodójával szemben. Utóbbi sikert a koronavírus-járvány miatt megvariált menetrend miatt a 2020/21-es szezon elejére hozott sorozatban szeptember elején sikerült elérni.

A laikusok, illetve a vérmesebb szurkolók akár azt is mondhatnák, ezek alapján már a DUE-Maarsk együttese a szombati derbi favoritja, ám Mihók Attila vezetőedző, aki ugyan minden meccsen nyerni akar, de azért óvatosabban fogalmazott.

– A két kupagyőzelemből az elsőben a rendes játékidőben döntetlen lett, a másodikon pedig egy góllal nyertünk. Azt gondolom, a realitás az, hogy az a csapat fog győzni, amelyik koncentráltabb lesz a döntő pillanatokban, ami ebben a szezonban biztosan így lesz. Tehát abszolút egyenlő játékerőt képviselő együttesekről van szó, s aki nem odafigyelve, bátortalanul, pontatlanul vízilabdázik, az veszít. Mert mind a miénk, mind az UVSE gárdája olyan kvalitású, hogy az adódó lehetőségekkel élni fog. Egyébként ez olyan, mintha arról beszélnénk, ha a múltkor a Real Madrid nyerte meg a spanyol labdarúgó-rangadót a Barcelona ellen, akkor a mostanin is a Real az esélyes. Ami nem így van – mondta, megjegyezve, két felső kategóriás csapat játszik egymással szombaton. Amelyik oldalon jobb teljesítményt nyújtanak a meghatározó játékosok, ott lesz a győzelem.

Felmerült a kérdés, bár a presztízzsel mindenki tisztában van, azért ez a meccs még „csak” az alapszakaszban az első összecsapása a két félnek és nem a bajnoki döntőben találkoznak.

– Mi nem beszélünk ilyenről, nincs megkülönböztetés. Nekünk az UVSE elleni szereplés a meccs nagybetűvel. Mindegy, hogy edzőmérkőzésről, bajnoki alapszakaszról, Magyar Kupa-csoporttalálkozóról, vagy éppen az Euroliga döntőjéről beszélünk, mi az Újpestet mindig és minden körülmények között szeretnénk legyőzni. Mert ez az, aminek igazán értéke van, és ezért érdemes végigszenvedni a napi hat-nyolc órányi edzést – tette hozzá.

A vendégekről szóló hír szerint a teljes keretet koronavírus-tesztelésnek vetették alá. Amennyiben esetleg fertőzöttet találnak náluk, a szombati rangadó is kérdéses lehet, ha karanténba kell vonulnia a csapatnak. Ha nem, akkor pedig milyen kerettel érkezik a rivális. Azonban egyelőre semmilyen hivatalos értesítést nem kapott a dunaújvárosi klub, így csak arra készülnek, hogy a vendégek legerősebb csapata ellen veszik fel a küzdelmet a rangadón – amit a Duna World csatorna élőben közvetít –, így nagyon várják a hazai szurkolókat is, hogy támogassák őket.

A csapat válogatott kiválósága, Horváth Brigitta szerint a sikerélmény mellett nagy önbizalmat is kaptak a két kupagyőzelemtől, de ez nem szabad, hogy bárkit is túlzóan elbizakodottá tegyen az UVSE ellen.

– Sok múlik azon, már az elejétől miként védekezünk, nem szabad hagyni, hogy a hibákat kihasználva leforduljanak rólunk. E két sikerrel a hátunk mögött azért ki lehet mondani, arra számítok, ezúttal is mi nyerünk. Nagyon egyben van most a csapat, szerintem fizikálisan is csúcson vagyunk, minden nap van taktikai edzés, készülünk nagyon az ellenfélre. Ehhez a meccshez is úgy állunk oda, mint a kupadöntőhöz, azaz élvezzük a játékot, és tegye meg mindenki a maximumot a siker érdekében. A bajnokságban ez lesz az első tétmeccs, ahol nyerni akarunk, hiszen újabb lökést és további önbizalmat adhat – mondta. Az edzőktől is sokat hallják, hogy minden jobb csapat tart már tőlük, persze ezzel együtt mindenki le is akarja győzni őket, ami például a kupasorozatban senkinek nem sikerült, százszázalékos mérleggel zártak.

Horváth arra a kérdésre, mitől lett ilyen jó a csapat, hogy átlépve az árnyékát, most már nemcsak megszorítani, hanem le is tudja győzni a korábbi egyeduralkodót, azt mondta, igazából januártól kezdve, a karantén alatt sem leállva, elképesztő sokat dolgoztak. Nagy önbizalmat ad a csapatnak, hogy fizikálisan szinte senki nem tudja felülmúlni őket. Ezáltal pedig áttörhetetlen a védelmük, de támadásban is meg tudják oldani a feladatokat. – Bebizonyosodott, hogy a sok edzés meghozza a gyümölcsét, az evezés, az úszás, a kerékpározás, az erősítés, a fára, a csatornába mászás, a kajaktúra.

A bajnokságban eddig négyből négy a mérleg, de akadt pár meccs, ahol voltak kicsit döcögősebb pillanatok. Ehhez azért tudni kell, hogy a sérülések miatt volt, hogy át kellett variálni a csapatot, és többen nem a megszokott helyükön szerepeltek. Szombaton jelen állás szerint mindenki hadra fogható lesz, még ha nem is százszázalékos állapotban.

– Az előző, félbeszakított szezonban is nagy esélyünk lett volna a bajnoki aranyéremre, amit most is így gondolunk. Ezt próbáljuk is mindenképpen realizálni, de sajnos nem csak rajtunk múlik minden, hiszen a vírushelyzet miatt nehéz a jövőbe látni. Egy a lényeg, számunkra az elsőség megszerzése a cél, amihez az első lépést szombaton tehetjük meg – tette hozzá Horváth Brigitta.