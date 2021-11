Az első bajnoki pontok megszerzésére készülnek

A férfi röplabda Extraliga alapszakaszának ötödik fordulójában csütörtökön 20 órakor a VRC Kazincbarcika csapata ellen lép pályára hazai környezetben a Dunaújvárosi KSE együttese.

A nyáron alaposan meggyengült dunaújvárosi gárda négy vereséggel kezdte a szezont. A MAFC-BME elleni idénynyitó első játszmáját ugyan megnyerte a DKSE, de azt követően nem sikerült megismételnie ezt a részsikert.

A Pénzügyőr elleni legutóbbi vereséget követően Tomanóczy Tibor vezetőedző elmondta, a borsodiak ellen sem esélyesként lép majd pályára a csapata, de mindenképpen szeretnék megnehezíteni az ellenfél dolgát. A kazincbarcikai legénység sem kezdte jól az idei bajnokságot, hiszen az eddigi fordulókban csupán három pontot szerzett. Csak a Kecskemétet tudta legyőzni házigazdaként, de a Kaposvár és a Pénzügyőr SE otthonában is kikapott, legutóbb pedig a MAFC-BME elleni hazai találkozót is elveszítette. A nem éppen sikeres rajtot követően ráadásul a nemzetközi kupában is pályára kellett lépnie. Szerda este Ausztriában az UVC Ried ellen Challenge Kupa-találkozót játszott az együttes, ami lapzárta után fejeződött be.

A hazafelé vezető úton aztán a barcikaiak útba ejtik városunkat, hogy lejátsszák az extraliga-találkozót. Kérdés, hogy a nemzetközi kupamérkőzés, valamint az utazás fáradalmait követően milyen állapotban lesznek a vendégek? Talán az összecsapás elején egy bátor játékkal meg lehetne lepni őket, ami lehetőséget adhatna egy jó eredmény elérésére. Ami azt is jelenthetné, hogy a dunaújvárosi fiatalok megszerzik az első pontjukat a bajnokságban.