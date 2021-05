Az éllovasnak az Alap az idényben a mumus

A Fejér megyei labdarúgó-bajnokság harmadosztályban az éllovas Nagyvenyim a 19. forduló után is őrzi az otthoni veretlenségét.

A hétvégén a körzetünkhöz tartozó együttesek közül a Nagyvenyim régi riválisával, az Alappal remizett. Az őszi szezonban attól szenvedte el az egyetlen vereséget Gaszler Ferenc csapata. A mostani pont­osztozkodás a Duna mentieknek hozott javulást. A Rác­almás otthon a Vajta II-t tartotta az 51. percig. A folytatásban azonban gyorsan öt gólt is kapott Boncz Gábor legénysége.

Nagyvenyim–Alap 1–1 (0–0)

Nagyvenyim: Szikszai–Ferencz, Török, Palóka (Gaszler L. 81.), Fazekas, Dorogi (Tamás 69.), Biró, Kis, Kovács D. (Pasqualini 69.), Kovács K. (Fodor 87.), Freud.

Mindjárt a 3. percben venyi­mi helyzet hozott izgalmat a hazai szurkolók táborában. Palóka fejéről csúszott le labda az alapi kapu előtt. A vendégek fel­ívelésekkel próbálták a támadók lendületét megtörni, ami a szünetig kitűnően működött. A 28. percben is Palóka fejese okozott nehéz perceket az alapi kapusnak, majd a 37. percben Kis előtt nyílt ajtó, ablak, de ez is befejezetlenül maradt. Helyzetek itt is, ott is akadtak, talán kicsivel több az alapi térfélen, az eredménytelenségen azonban ez nem változtatott. Az 50. percben szabadrúgáshoz jutott a Nagyvenyim, a kapusról kijövő lepattanót Kis lekezelte, majd fordulatból küldött hatalmas bombát Aranyos hálójába. A gól után egészen a 83. percig folytatódott a nagyvenyimi mezőnyfölény, amire zártabb védekezéssel és kitámadásokkal felelt az Alap. Ekkor a vendégek is szabadrúgás után szerezték meg az egyenlítő találatot. A kapu előtti kavarodásban Szalai Alex állította be a mérkőzés végeredményét.

Gaszler Ferenc, Nagyvenyim: – A szezonbeli rossz mérkőzés úgy látszik, mindig az Alap ellen jön ki. A helyzetek kidolgozásával ezúttal sem volt gond. A kihagyott lehetőségek pedig megbosszulták magukat. Rá lehetne fogni sérülésre, hiányzásokra az eredményt, de őszintén megvallva, nem játszottunk jól.

Fenekes László, Alap: – Döcögősen indult a meccs. Számítottunk a nagyvenyimi letámadásokra, amire válaszul beálltunk védekezni. Előre pedig felívelgetésekkel volt lehetőségünk helyzeteket teremteni. Nagyon jó eredménynek tartjuk, hogy ebben az idényben a bajnokesélyestől négy pontot is elhozhattunk.

Szintén nem ment jól a hétvégén a Rácalmás csapatának sem. A Vajta második számú együttesét látta vendégül, akik a vendégséghez nem illő vehemenciával álltak a meccs­hez, de megérdemelten húzták be a győzelmet.

Rácalmás–Vajta II 3–7 (1–2)

Rácalmás: Tóth (Farkas 67.), Nagy (Hatvany 65.), Südi (Kis-Szabó 75.), Szabó Z., Tábi, Cserkuti, Juhos, Horváth D., Balogh, Horváth R. (Szabó I. 65.), Pék.

G.: Cserkuti (4.), Nagy (51.), Balogh (89.), ill. Kalocsai (19.), Móri (42.), Kovács Z. (57., 59.), Klazer (61., 66.), Kovács N. (79.).

Cece–Kulcs 1–2 (1–1)

Kulcs: Lengyel–Godó, Ócsai, Szekszárdi, Molnár (Borbás 57.), Mácsfalvi (Németh 25.), Cseresnye (Pinczés 75.), Fehér, Dósa (Varjú 62.), Erdélyi, Balla (Bíró 86.).

Gólszerzők: Grega (30.), ill. Godó (44., 78.).

Az első félidőt átaludta a kulcsi csapat és vezetéshez juttatta a Cecét. A másodikban a sorozatos letámadás meghozta a gyümölcsét! Godó két nagyszerű találatával aztán sikerült fordítani.

A meccsek ebben az osztályban is nézők előtt zajlottak. Például Nagyvenyimre a „troll foci” baráti társasága mellett a környékbeli településekről is érkeztek. Ha az eredményekben nem is, de egy dologban mindenki egyetértett: már nagyon várták, hogy a közönség számára is nyitottá váljanak a sportpályák!

További eredmények: Sárszentágota–Lajoskomárom II 1–1, Beloiannisz–Besnyő 0–9, Dég–Nagylók 2–2.

A bajnokság állása