Az egygólos sikert is aláírná a kapitány a görög csapat ellen

Az oroszok elleni remekbe szabott szerda esti győzelem után pénteken 19 órától Görögország lesz a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics három játékosával felálló magyar női vízilabda-válogatott ellenfele a magyarországi Európa-bajnokságon. Amennyiben nyerünk, biztosan meglesz a csoport első helye és ezzel együtt a könnyebb ág.

Ahogyan arra készült a csapat, igazából az oroszok ellen „jött meg” a kontinensbajnokságra, az első és talán a legfontosabb csoportmeccset vívták ellenük. Nem véletlenül már hetek óta csak erre a meccsre készült a válogatott, a horvátok és a szlovákok elleni kiütéses siker talán egy laza edzésnek felelt meg. Nem úgy a szerda esti derbi, amit 9–8-ra megnyertünk, fantasztikus védekezéssel, kiváló csapatmunkával.

Garda Krisztina, a DUE-Maarsk játékosa a találkozó után kiemelte, tudták, hogy a védekezésen múlik majd minden, ami emberhátrányban is nagyon jól működött, ezen múlt a siker. – A görögök ellen teljesen más lesz a játék, de szintén nehéz találkozó vár ránk. Ők azért nem a lefordulásaikról híresek, ellenben taktikus gárdáról van szó, az lesz a siker kulcsa, miként tudjuk majd feltörni a védelmüket, hogy helyzeteket alakítsunk ki – tette hozzá a dunaújvárosi klub játékosa.

– Nem számítottam rá, hogy három góllal is vezetni tudunk az oroszok ellen, nagyon okosan vízilabdáztak a lányok, alig kaptunk gólt lefordulásból, az oroszok elképesztő úszástudással rendelkeznek, és ezt le tudtuk védekezni. A blokkok is a helyükön voltak, és Kasó Orsolya jó teljesítményt nyújtott a kapuban – tekintett vissza az eddigi legfontosabb győzelemre Bíró Attila szövetségi kapitány.

A következő feladat ma este a 2018-ban ezüstérmes görögök legyőzése lesz. Velük az utóbbi időszakban kétszer is találkoztunk, karácsony előtt idegenben simán nyertünk ellenük 9–5-re világliga csoportmérkőzésen, majd az Eb előtti, dunaújvárosi felkészülési tornán még magabiztosabb siker született, 16–8-ra győztünk.

Ám ebből a két eredményből, főleg a dunaújvárosiból több okból sem szabad messzemenő következtetéseket levonni.

– Annak ellenére, hogy magabiztosan nyertünk Dunaújvárosban, nem szeretem az ilyen meccseket, mert ezek elaltatják főleg a győztes felet. Ráadásul két meghatározó játékosuk nem szerepelt, ennyivel nem vagyunk jobbak. Szóval már előre aláírnám az egygólos sikerünket az Európa-bajnoki csoportmérkőzésen – fogalmazott a kapitány. A folytatásban vasárnap, a csoport utolsó mérkőzésén, ismét egy kötelező feladat következik Szerbia ellen.

A csoport állása: 1. Görögország 9 pont, 2. Magyarország 9 pont, 3. Oroszország 6 pont, 4. Horvátország 3 pont, 5. Szerbia 0 pont, 6. Szlovákia 0 pont.

A másik csoport állása: 1. Hollandia 9 pont, 2. Spanyolország 9 pont, 3. Franciaország 6 pont, 4. Olaszország 3 pont, 5. Izrael 0 pont, 6. Németország 0 pont.

Az Európa-bajnokságról a két aranyérmes jut ki az olimpiára, de ha már kvalifikált ország zár az első helyen, helyeken, úgy a mögöttük legjobb helyezést elért csapaté lesz a kvóta. Rajtuk kívül az öt legmagasabban rangsorolt, kvótát még nem szerzett válogatott szerez jogot a márciusi olimpiai selejtezőtornán való részvételre mind a férfiak, mind a nők versenyében.