Az egész idény szempontjából is nagyon fontos ez a válogató

Május 23. és 26. között Szolnokon rendezi meg a Magyar Kajak-Kenu Szövetség az I. Felnőtt és Ifjúsági Válogatóversenyt. A Dunaferr SE szakosztálya 15 sportolóval 32 versenyszámban nevezett. Az indulás előtt a helyi csónakházban kerestük fel a csapatot.

Molnár Gergely, a Dunaferr SE kajak-kenu szakosztályának edzője lapunknak elmondta: – Kiss Balázs, aki jelenleg Szolnokon készül a válogatott kenus keretével, C2 1000 méteren indul majd Dóri Bencével párban. Ők korábban már a rangsoroló versenyt megnyerték, meglátjuk, hogy most mire lesznek képesek. A másik versenyzőnk, Hajdu Jonatán új párral, Mike Róberttel indul szintén ebben a számban. Vélhetően e két páros dönt majd az elsőségről, természetesen itt sem lehet biztosra menni, hiszen a versenytársak is komolyan készülnek, ám a közelmúlt eredményei azt mutatják e két párosnak van a legnagyobb esélye.

A válogatóverseny után sincs megállás, sok-sok edzéssel készülünk tovább az idény kihívásaira, hiszen négy hét múlva már itt is a második válogatóverseny. Bízunk abban, hogy az utóbbi hónapok kemény munkája az előttünk álló hét végén eredményre vezet majd – fogalmazott a szakember, akit az olimpiai kvótáról is kérdeztünk: – Természetesen azon dolgozunk hétről hétre, hogy a nagyon remélt kvótát megszerezzük a szegedi vb-n, erre a már említett C2 1000 méteren van a legnagyobb esély. Az tudni kell, hogy a nemzetközi mezőny borzasztóan erős, tehát mindent bele kell adniuk a kenusoknak. Fontos kiemelni, hogy az ifjúsági mezőny is ott lesz a válogatón, ebbe a válogatott keretbe még bekerülhet Mányi Zsófia és Boldis Csenge is.

Lapunk több versenyzőt is megszólaltatott.

Hajdu Jonatán: – Jelenleg Mike Róberttel készülök, és viszonylag kevés közös munka mellett is tudtunk menni egy jó pályát a rangsoroló versenyen. Azóta egy kicsit finomítottunk az evezésen, és talán fejlődtünk egyénileg is, bízom abban, hogy a válogatón sikerül nyernünk – mondta el a DH-nak a Dunaferr SE kenusa, akit arról is kérdeztünk, milyen lesz klubtársa ellen versenyezni Szolnokon: – Nem hinném, hogy ez mentálisan különösebb gondot jelentene. Balázs jelenleg a válogatott kerettel készül, és bizonyára mindent megtesz a győzelemért, csakúgy, mint mi is. Az elmúlt időszakban leginkább arra fókuszáltunk, hogy az egyéni teljesítményem javuljon.

Slihoczki Ádám: – Az U23-as mezőnyben indulok Szőke Attilával párban, és a célom az, hogy kijussak a világbajnokságra, amelyet a romániai Pitestiben rendeznek július végén. Kiemelten fontos számomra ez a verseny, hiszen két éve éppen itt lettem ifjúsági világbajnok, szeretnék visszatérni.

Kulcsár Dorina, az egyesület női kenusa így nyilatkozott lapunknak: – Kétszáz és ötszáz méteren indulok egyéniben és párosban is, valamint ötezer méteren egyéniben. E hétvége után kiderül, hogy milyen kilátásaim lehetnek ebben a szezonban.