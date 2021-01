Az edző megmutatja!

Nem volt mindig nagy büszkeség, ha valaki azt mondta, hogy magyar jégkorongozó. Annak ellenére, hogy a sportágnak mindig óriási népszerűsége volt az országban, alapjában véve lenézték a hokisokat.

Ha másért nem, azért, mert rengeteg balhé volt körülöttük, nem az erkölcsös életükről voltak híresek. Én magam játszottam a Csehszlovák harmadosztályban még a nyolcvanas években, és amikor az Orient nevezetű diszkóban azzal büszkélkedtem, hogy egy remek jégkorongozó vagyok, a hölgyek kinevettek, és azt mondták, amit ti magyarok csináltok, az minden, csak nem jégkorong. Teltek-múltak az évek, és már Szlovákiában is egyre nagyobb respektje lett a magyar jégkorongnak. Nem akarom részletezni a dolgot, de 2009-ben a svájci A-csoportos világbajnokságon a szlovákok épphogy csak megverték a magyar válogatottat. A mérkőzés vége előtt 13 másodperccel Barticko szerezte meg csapatának a győztes gólt. Azóta, ahogy mondani szokták, sok víz lefolyt a Dunán, két magyar klub is, a DVTK Jegesmedvék és a MAC is bekerült a szlovák extraligába.

Egyre jobban összefonódik a magyar és a szlovák jégkorong

Évekkel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy a szlovákok bajnokságában (ahol első számú sport a jégkorong) két magyar csapat is játsszon. Most megtörtént. A MAC az idén a koronavírus-járvány miatt kilépett, de a miskolci Macik továbbra is küzdenek északi szomszédainknál. S hogy mi az egésznek a lényege? Előfordult az, amire talán senki sem gondolt volna: a szlovákok legmagasabb ligájában az egyik élcsapatnak magyar edzője lett, Majoross Gergely személyében. Tehát, már nemcsak bevesznek a bajnokságukba, nemcsak játékosokat igazolnak tőlünk, hanem a szakértelmünktől sem távolodnak el.