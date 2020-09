Az alsóbb osztályok is rajtolnak

A hétvégén elkezdődik több, alacsonyabb osztályú kézilabda-bajnokság, helyi és környékbeli csapatokkal.

A felnőtt női NB I/B nyugati csoportjában vasárnap a DKKA U20 a NEKA ellen kezd, zárt kapuk mögött, ami a klub összes csapatának hazai mérkőzéseire igaz, korosztálytól függetlenül. A DKKA U22 szombaton az NB II-ben a Tolnát fogadja. Az összevont Fejér és Komárom-Esztergom megyei bajnokságban jövő héten rajtol a Dunaújvárosi AC és a Rácalmás.

A férfiaknál az NB II délnyugati csoportjában szerepel a DAC, múlt héten a Magyar Kupa első körében már bemutatkozott a NEKA ellen, és 37–18-as vereséget szenvedett. Ugyanitt szerepel a dunaföldvári Holler UNFC is, nem titkolt céljak az NB I/B-be való feljutás. A csapat edzője a Dunaferr korábbi kiválósága, Törő Szabolcs – Grebenár Gábor az utánpótlásban vállalt szerepet –, a keretben pedig több dunaújvárosi játékos szerepel. Rajtuk kívül továbbra is őket erősíti a sokszoros válogatott, olimpiai negyedik Lendvay Péter, érkezett az NB I-es múlttal rendelkező Nagy Máté (játszott a Dunaferr, a Csurgó, az FTC csapataiban) és az élvonalbeli Komló kapusa, Selymes Péter, illetve az ottani ifiből Nyers Tamás. Szintén ebben a csoportban játszik a Kolics János vezette Kalocsa is. A DAC szombaton Kiskőrösön kezd, a Holler pedig méretes hazai csarnok hiányában Simontornyán a Satelit SE-t fogadja 18 órakor.