Az alapszakasz első helye a tét a döntős csapatok rangadóján

A női vízilabda-bajnokság csúcsrangadóját játssza holnap 16.45 órától a DUE-­Maarsk csapata az UVSE otthonában televíziós mérkőzésen (M4 Sport). A már két biztosan bajnoki döntős találkozója ezúttal az alapszakasz első helyéről, és a pályaelőnyről dönt.

A szünet után szerdán ismét medencébe ugrik a Dunaújvárosi Egyetem-Maarsk Graphics – bajnokságot veretlenül vezető – csapata: az örök rivális ­UVSE gárdájával mérkőzik meg. Mihók Attila csapatának a döntetlen is elég lesz az első helyhez. A találkozó eredetileg március 13-án lett volna, azonban mindkét együttes akkor játszotta az Euro­liga-negyeddöntő visszavágóját, ahonnan egyaránt bejutottak a négyes fináléba.

A bajnokságban a két fél első összecsapása nem volt mérvadó, ugyanis koronavírus-fertőzés miatt az UVSE csak az ificsapatával állt ki Dunaújvárosban, és 28–4-es vereséget szenvedett.

A DUE-Maarsk csapata legutóbb március 20-án játszott, amikor a BVSC-t győzte le, utána a játékosaik a felnőtt- és az Universiade-válogatottban szerepeltek a világligában. A csapat a múlt héten lett újra teljes, így Szentesen edzőtáborozott a keret.

Ma pedig jön a csúcsrangadó, ami a presztízs mellett arról dönt, melyik fél kezdi hazai pályán a döntős párharcot. Ami, mint arról Primász Ágnes szakosztályvezető lapunkat informálta, a korábbi évekkel ellentétben, csak két győztes mérkőzésig tart.

– Miután a válogatott kijutott az olimpiára, lerövidült a bajnokság, ennek részeként nem lesznek elődöntők, az első két helyezett egyből finálét játszik. Korábban ez az egyik fél harmadik győzelméig tartott, most ez is csak kettő lesz. A szövetség már ki is jelölte a játéknapokat, ami április 18., 21. és 24., ami azt jelenti, hogy az Euroliga final four előtt eldől a bajnoki cím sorsa, május elsejére utóbbié. Természetesen ma is a győzelem a csapat célja, hiszen a hibátlan mérleg megőrzése mellett azért nem mindegy, hogy a Magyar Kupa-döntő után egy újabb UVSE elleni siker mentális előnyével vágnánk neki az aranypárharcnak – jegyezte meg.

– A világliga után múlt héten megkezdtük a felkészülést az év legfontosabb hónapjára. Kiráz a hideg, ha belegondolok, hogy május elsejével minden meccset lejátszunk, mind a hazai bajnokságban, illetve a nemzetközi porondon. Hihetetlen, hogy ennyi idő alatt bezsebelhetünk egy magyar bajnoki, illetve egy Euroliga-diadalt. Nagyon nagy feladat előtt állunk, de hiszek benne, hogy e két nagy álmunkat valóra válthatjuk a végére. Mind fizikálisan, mind pedig mentálisan kemény hónap elé nézünk, de úgy érzem, felkészülten várhatjuk a megmérettetéseket. A legfontosabb az lesz, hogy fejben frissek maradjunk az elejétől a végéig, hiszen a munkát már elvégeztük, erőnlétben nem fogunk már egy hónap alatt fejlődni – mondta Ziegler Diána.

A DUE-Maarsk szombaton 11 órától a Szeged elleni hazai mérkőzéssel zárja majd az alapszakaszt, ami a kötelező győzelem kategóriája lesz.

A bajnokság állása