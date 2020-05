Az Acélbikák szeretnének minél inkább a saját nevelésűekre támaszkodni

Javában zajlik az Acélbikák hokicsapat jövő évi keretének kialakítása.

A 2019/20-as szezon a rájátszás első köréig tartott a DAB számára, ott ugyanis az Újpest hatalmas meglepetésre 4–0-ra kisöpörte Fejér megyei riválisát. Bár ebből kifolyólag eredmény terén érezhettek csalódást a drukkerek, a keret és a menedzsment által kialakított körülmények ideálisak voltak – ezt ismételnék meg a folytatásban is.

– Sajnos az ismert körülmények miatt kissé elhúzódott a költségvetésünk tervezése – amely még most is kissé bizonytalan –, de már neki tudtunk vágni az előkészületeknek. Óvatosan indulunk, elsősorban a magyar játékosokra koncentrálva kezdjük a tárgyalásokat, illetve még azelőtt az ajánlatok megtételét. Szeretnénk minél inkább a saját nevelésű játékosokra támaszkodni, azonban egyelőre kevés az olyan hadra fogható hokisunk, akiket a felnőttcsapatba be tudnánk építeni. Ettől függetlenül a cél ugyanaz, mint tavaly, egy ütőképes csapatot szeretnénk versenyeztetni. A fiatalok létszáma jelenleg tehát nem éri el az ideális szintet, idővel viszont ez változhat. Az utánpótlás fontos alaptétele, hogy évtizedekben kell gondolkozni, legalább 12 év kell, hogy egy hatévesen jégkorongba belevágó gyerek eljusson a felnőttcsapatig, ez pedig nagyon sok idő. Jelenleg van egy nagyon ígéretes korosztályunk, a 2005–2006-os, amelyet szeretnénk a leginkább egyben tartani, majd később, profiként minél tovább itt tartani Dunaújvárosban. Ők a legidősebb korosztály, amely eléri a harminc főt, alattuk viszont ez már mindenhol megvan – a jövő tehát biztosított – nyilatkozta Azari Zsolt, a DAB elnöke.