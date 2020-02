Az Acélbikák másodikak lettek a középszakaszban

Nem volt egyszerű a helyzet a jégkorongozók Erste Ligájában a keddi forduló előtt. A felsőházban a tét az volt, hogy melyik három csapat végez az első három helyen, amelyek azután ellenfelet választhatnak a rájátszásba bekerült további öt csapat közül.

Csíkszereda

Hétfőn a címvédő Ferencváros kikapott 8–6-ra Debrecenben, de ennek ellenére a középszakaszt az első helyen zárja, bármit is játszik szerdán a Debrecen házigazdájaként. Utána viszont maga a kavalkád. A Brassónak már nincs több meccse, így tizenöt ponttal végez, ami elég lehet számára az első három hely valamelyikének megszerzéséhez.

No, de hagyjuk a feltételes módot: az Acélbikák szempontjából egy volt a lényeg, tegnap Csíkszeredában győznie kellett ahhoz, hogy választó csapat legyen. Erre a bajnokság eddigi tapasztalatai alapján kevés esélye volt, ­hiszen sem az alap-, sem a középszakaszban nem szerzett pontot Erdélyben. (Ami még biztos, hogy az alsóházból a Gyergyói HK, az Újpest, valamint a Fehérvári Titánok került a nyolc közé.)

Az alapszakaszban 5–3-ra és 3–1-re kapott ki Csíkszeredában a dunaújvárosi csapat, viszont a középszakasz első mérkőzésén Dunaújvárosban az Acélbikák nyert 3-2-re, vagyis azt nem mondhattuk a találkozó előtt, hogy a DAB esélytelen volt.

A legjobb időben született meg az Acélbikák első erdélyi győzelme

Az első harmad nem hozott gólt, bár a 19–6-os kapura lövési statisztika nem kis csíkszeredai fölényt mutat. A második húsz percben Bíró révén azután meg is szerezték a vezetést a székelyek, de jött a dunaújvárosiak közönségkedvence, a magyar–kanadai állampolgárságú Dansereau, aki kétszer is „beköszönt”, és a 29. percben már a DAB vezetett. (Persze ne legyünk igazságtalanok a többiekkel, hiszen a jégkorong csapatsport, vagyis mindenki kivette a részét a fordításból.) Az utolsó percben Bíró ismét eredményes volt, így 2–2-es döntetlennel mentek szünetre a csapatok.

A befejező játékrészben ­azután megint jött Dansereau, és a 42. percben már ismét az Acélbikáknál volt az egygólos előny (2–3).

A végén még Hüffner is betalált, és 4–2-re nyert a dunaújvárosi együttes, ami azt is jelenti, hogy a középszakaszt a második helyen zárta, most már csak azt kell kitalálni, „te kit választanál?”

A keddi mérkőzés jegyzőkönyve

SC Csíkszereda – Dunaújvárosi Acélbikák 2–4 (0–0, 2–2, 0–2)

Csíkszereda, 1800 néző.

Csíkszereda: Samankov – Pyett, Salló, Bíró T. 2, Brophey (1), Rokaly Sz. (2) – Kulyash, Papp Sz., Fodor Cs. Taratukhin, Veshutkin – Gecse, Láday, Farkas, Pelley, Rokaly N. – Flina, Györfi, Casaneau, Horváth L. Vezetőedző: Jason Morgan.

DAB: Hughson – Kovács B. (1), Vuorijarvi, Azari, Mazurek, Németh P. – Hüffner 1, Lendák, Dansereau 3, Somogyi (3), Turcotte (2) – Dósa, Hruby, Gebei G., Pinczes O., Silló – Baker, Ráduly, Gulácsi, Subotis, Tamás. Vezetőedző: David Leger.